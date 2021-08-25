Uber для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.382.10005 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Uber Technologies, Inc.
|Категории:
|другое - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 910 | Статистика
|Размер:
|106,38 Мб
|СКАЧАТЬ
Uber - сервис автомобильных перевозок по требованию, позволяющий сделать заявку на услуги такси или частного водителя. Это приложение направит к вам ближайшего профессионального водителя, который по доступной цене, быстро и с комфортом доставит в нужное место.
Отличительной особенностью этой службы от обычного такси является полностью безналичный расчет: при регистрации в сервисе вы указываете номер своей карты, с которой и снимается плата за проезд - вам остается только дождаться комфортабельное авто и с удобством доехать в обозначенный пункт. В некоторых городах доступен наличный расчет.
В настоящее время сервис доступен во множестве стран мира (более 60), в том числе и в России: жители Екатеринбурга, Казани, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга уже могут воспользоваться услугами сервиса и ощутить все его преимущества. Воспользоваться сервисом можно и в таких странах, как Украина (Киев) и Республика Беларусь (Минск).
Так что, попробуйте и вы совершенно новый и современный способ путешествовать с удобным сервисом Uber.
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