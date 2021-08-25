Uber для Android

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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.382.10005 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Авто
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 910 | Статистика
Размер:106,38 Мб
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Uber - сервис автомобильных перевозок по требованию, позволяющий сделать заявку на услуги такси или частного водителя. Это приложение направит к вам ближайшего профессионального водителя, который по доступной цене, быстро и с комфортом доставит в нужное место.

Отличительной особенностью этой службы от обычного такси является полностью безналичный расчет: при регистрации в сервисе вы указываете номер своей карты, с которой и снимается плата за проезд - вам остается только дождаться комфортабельное авто и с удобством доехать в обозначенный пункт. В некоторых городах доступен наличный расчет.

В настоящее время сервис доступен во множестве стран мира (более 60), в том числе и в России: жители Екатеринбурга, Казани, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга уже могут воспользоваться услугами сервиса и ощутить все его преимущества. Воспользоваться сервисом можно и в таких странах, как Украина (Киев) и Республика Беларусь (Минск).

Так что, попробуйте и вы совершенно новый и современный способ путешествовать с удобным сервисом Uber.

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