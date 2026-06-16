Server Ping & Storage Monitor предназначен для контроля доступности серверов и состояния подключенных хранилищ. Позволяет отслеживать работу нескольких устройств одновременно и подходит как для локальных систем, так и для сетевых конфигураций. Поддерживаются различные типы хранилищ, включая устройства Synology, Buffalo и серверы Linux с подключением по SSH.

Программа использует проверку доступности хостов с помощью ping-запросов и позволяет автоматизировать регулярный мониторинг. Можно задать интервал проверки, настроить параметры задержки и размер передаваемых пакетов. Для контроля свободного пространства и состояния накопителей предусмотрен отдельный модуль, который при необходимости можно включать или отключать.

После добавления устройств приложение выполняет проверку в фоновом режиме и практически не требует постоянного участия пользователя. Интерфейс содержит визуальные индикаторы, позволяющие быстро определить наличие проблем с подключением или состоянием хранилищ. Для получения подробной информации достаточно открыть интересующую запись, после чего становятся доступны результаты ping-проверок и дополнительные сведения о накопителях.

Список основных возможностей Server Ping & Storage Monitor: