Server Ping & Storage Monitor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.121 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PCDilis Software
|Категория:
|Ping, trace, whois...
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|47.21 Мб
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Server Ping & Storage Monitor предназначен для контроля доступности серверов и состояния подключенных хранилищ. Позволяет отслеживать работу нескольких устройств одновременно и подходит как для локальных систем, так и для сетевых конфигураций. Поддерживаются различные типы хранилищ, включая устройства Synology, Buffalo и серверы Linux с подключением по SSH.
Программа использует проверку доступности хостов с помощью ping-запросов и позволяет автоматизировать регулярный мониторинг. Можно задать интервал проверки, настроить параметры задержки и размер передаваемых пакетов. Для контроля свободного пространства и состояния накопителей предусмотрен отдельный модуль, который при необходимости можно включать или отключать.
После добавления устройств приложение выполняет проверку в фоновом режиме и практически не требует постоянного участия пользователя. Интерфейс содержит визуальные индикаторы, позволяющие быстро определить наличие проблем с подключением или состоянием хранилищ. Для получения подробной информации достаточно открыть интересующую запись, после чего становятся доступны результаты ping-проверок и дополнительные сведения о накопителях.
Список основных возможностей Server Ping & Storage Monitor:
- Мониторинг доступности серверов и сетевых устройств.
- Одновременная работа с несколькими хостами.
- Проверка соединения с использованием ping-запросов.
- Настройка частоты опроса, времени ожидания и размера пакетов.
- Контроль состояния локальных и сетевых хранилищ.
- Поддержка устройств Synology и Buffalo.
- Мониторинг серверов Linux через SSH.
- Возможность включения и отключения контроля хранилищ.
- Фоновая работа без постоянного вмешательства пользователя.
- Визуальное отображение состояния устройств.
- Просмотр подробной информации по каждому узлу.
- Доступ к результатам ping-проверок и данным о хранилищах.
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