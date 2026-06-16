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Server Ping & Storage Monitor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.121 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ping, trace, whois...
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Размер:47.21 Мб
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Server Ping & Storage Monitor предназначен для контроля доступности серверов и состояния подключенных хранилищ. Позволяет отслеживать работу нескольких устройств одновременно и подходит как для локальных систем, так и для сетевых конфигураций. Поддерживаются различные типы хранилищ, включая устройства Synology, Buffalo и серверы Linux с подключением по SSH.

Программа использует проверку доступности хостов с помощью ping-запросов и позволяет автоматизировать регулярный мониторинг. Можно задать интервал проверки, настроить параметры задержки и размер передаваемых пакетов. Для контроля свободного пространства и состояния накопителей предусмотрен отдельный модуль, который при необходимости можно включать или отключать.

После добавления устройств приложение выполняет проверку в фоновом режиме и практически не требует постоянного участия пользователя. Интерфейс содержит визуальные индикаторы, позволяющие быстро определить наличие проблем с подключением или состоянием хранилищ. Для получения подробной информации достаточно открыть интересующую запись, после чего становятся доступны результаты ping-проверок и дополнительные сведения о накопителях.

Список основных возможностей Server Ping & Storage Monitor:

  • Мониторинг доступности серверов и сетевых устройств.
  • Одновременная работа с несколькими хостами.
  • Проверка соединения с использованием ping-запросов.
  • Настройка частоты опроса, времени ожидания и размера пакетов.
  • Контроль состояния локальных и сетевых хранилищ.
  • Поддержка устройств Synology и Buffalo.
  • Мониторинг серверов Linux через SSH.
  • Возможность включения и отключения контроля хранилищ.
  • Фоновая работа без постоянного вмешательства пользователя.
  • Визуальное отображение состояния устройств.
  • Просмотр подробной информации по каждому узлу.
  • Доступ к результатам ping-проверок и данным о хранилищах.
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