Bookshelf — приложение для ведения и систематизации личной книжной коллекции. С его помощью можно распределять книги по виртуальным полкам, поддерживать порядок в библиотеке и хранить информацию о прочитанных и запланированных произведениях. Программа предназначена для организации каталога и не используется в качестве средства для чтения книг.

Приложение позволяет отслеживать прогресс чтения, формировать список литературы на будущее и находить новые издания по рекомендациям. Можно собирать собственную коллекцию, вести учет прочитанных книг и делиться интересными находками с другими любителями чтения.

Список основных возможностей Bookshelf: