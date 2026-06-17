Bookshelf для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SquidBit
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|41.68 Мб
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Bookshelf — приложение для ведения и систематизации личной книжной коллекции. С его помощью можно распределять книги по виртуальным полкам, поддерживать порядок в библиотеке и хранить информацию о прочитанных и запланированных произведениях. Программа предназначена для организации каталога и не используется в качестве средства для чтения книг.
Приложение позволяет отслеживать прогресс чтения, формировать список литературы на будущее и находить новые издания по рекомендациям. Можно собирать собственную коллекцию, вести учет прочитанных книг и делиться интересными находками с другими любителями чтения.
Список основных возможностей Bookshelf:
- Создание и ведение личной книжной библиотеки.
- Распределение книг по нескольким виртуальным полкам.
- Учет прочитанных произведений и сохранение информации о них.
- Отслеживание текущего прогресса чтения.
- Создание списка книг, запланированных к прочтению.
- Поиск новых произведений и получение рекомендаций.
- Обмен книжными советами и подборками с другими пользователями.
- Удобная организация коллекции без необходимости хранить данные на бумаге.
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