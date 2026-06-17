Bookshelf для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:41.68 Мб
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Bookshelf — приложение для ведения и систематизации личной книжной коллекции. С его помощью можно распределять книги по виртуальным полкам, поддерживать порядок в библиотеке и хранить информацию о прочитанных и запланированных произведениях. Программа предназначена для организации каталога и не используется в качестве средства для чтения книг.

Приложение позволяет отслеживать прогресс чтения, формировать список литературы на будущее и находить новые издания по рекомендациям. Можно собирать собственную коллекцию, вести учет прочитанных книг и делиться интересными находками с другими любителями чтения.

Список основных возможностей Bookshelf:

  • Создание и ведение личной книжной библиотеки.
  • Распределение книг по нескольким виртуальным полкам.
  • Учет прочитанных произведений и сохранение информации о них.
  • Отслеживание текущего прогресса чтения.
  • Создание списка книг, запланированных к прочтению.
  • Поиск новых произведений и получение рекомендаций.
  • Обмен книжными советами и подборками с другими пользователями.
  • Удобная организация коллекции без необходимости хранить данные на бумаге.
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