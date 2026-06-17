SMART+ — приложение для управления устройствами умного дома и системами освещения. С его помощью можно настраивать работу совместимых светильников, розеток, датчиков и других устройств, объединяя их в единую систему. Программа поддерживает создание сценариев автоматизации, расписаний и индивидуальных параметров освещения для различных условий использования.

Позволяет изменять яркость, цветовую температуру и оттенок света, а также применять готовые режимы или собственные настройки. В зависимости от модели устройства доступны функции имитации естественного освещения, светового будильника, автоматического отключения и адаптации параметров света к времени суток. SMART+ также взаимодействует с популярными платформами умного дома и поддерживает голосовое управление через внешние сервисы. Для работы отдельных функций требуется наличие совместимых устройств с поддержкой Wi-Fi или Bluetooth. Устройства Zigbee не поддерживаются приложением.

Список основных возможностей SMART+: