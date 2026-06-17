SMART+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LEDVANCE GmbH
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|214.46 Мб
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SMART+ — приложение для управления устройствами умного дома и системами освещения. С его помощью можно настраивать работу совместимых светильников, розеток, датчиков и других устройств, объединяя их в единую систему. Программа поддерживает создание сценариев автоматизации, расписаний и индивидуальных параметров освещения для различных условий использования.
Позволяет изменять яркость, цветовую температуру и оттенок света, а также применять готовые режимы или собственные настройки. В зависимости от модели устройства доступны функции имитации естественного освещения, светового будильника, автоматического отключения и адаптации параметров света к времени суток. SMART+ также взаимодействует с популярными платформами умного дома и поддерживает голосовое управление через внешние сервисы. Для работы отдельных функций требуется наличие совместимых устройств с поддержкой Wi-Fi или Bluetooth. Устройства Zigbee не поддерживаются приложением.
Список основных возможностей SMART+:
- Настройка яркости, цветовой температуры и цвета освещения.
- Создание расписаний и автоматических сценариев работы.
- Поддержка режимов, учитывающих дневной ритм пользователя.
- Автоматическая регулировка освещения с учетом погодных условий.
- Объединение нескольких светильников в группы для одновременного управления.
- Контроль энергопотребления совместимых устройств через Wi-Fi розетки.
- Управление солнечными светильниками и другими устройствами SMART+.
- Получение уведомлений от датчиков движения и просмотр изображения с совместимых камер.
- Поддержка световых эффектов, реагирующих на музыку и звуки.
- Интеграция обычных устройств с помощью умных розеток SMART+ Plug.
- Совместимость с Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings и Home Connect Plus.
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Admin
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