TeamViewer для Android
|Оценка:
|4.42/5 голосов - 28
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.16.54 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TeamViewer GmbH
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 58 315 | Статистика
|Размер:
|60,56 Мб
|СКАЧАТЬ
TeamViewer — программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и сеанса AES.
Основные возможности TeamViewer:
- Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
- Возможность обмена файлами;
- Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
- Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
- Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
- Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
- Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
- Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
- Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе TeamViewer
vovchik_63 про TeamViewer 12.0.6033 для Android [01-12-2016]
На higscreen работает на ура. Теперь с машины можно будет помогать. Подтверждаю. Супер вещь!!!!!
2 | 2 | Ответить
4x4 про TeamViewer 10.0.2551 для Android [11-11-2014]
Работает просто айс!!!
Без лагов!!!
Телефон fly iq431!!!
2 | 3 | Ответить
ден про TeamViewer 9.0.1555 для Android [18-02-2014]
работает отлично. единственный минус, управлять компом без мышки тяжко.
3 | 2 | Ответить
Сергей про TeamViewer 8.0.824 для Android [30-04-2013]
Спасибо Всё работает как заявлено explay informer 701
2 | 2 | Ответить