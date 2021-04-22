TeamViewer для Android

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Оценка: 4.42/5 голосов - 28
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.16.54 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 58 315 | Статистика
Размер:60,56 Мб
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TeamViewer — программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и сеанса AES.

Основные возможности TeamViewer:

  • Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
  • Возможность обмена файлами;
  • Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
  • Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
  • Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
  • Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
  • Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
  • Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
  • Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.
Что нового в TeamViewer 15.16.54?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе TeamViewer

vovchik_63 про TeamViewer 12.0.6033 для Android [01-12-2016]

На higscreen работает на ура. Теперь с машины можно будет помогать. Подтверждаю. Супер вещь!!!!!
2 | 2 | Ответить

4x4 про TeamViewer 10.0.2551 для Android [11-11-2014]

Работает просто айс!!!
Без лагов!!!
Телефон fly iq431!!!
2 | 3 | Ответить

ден про TeamViewer 9.0.1555 для Android [18-02-2014]

работает отлично. единственный минус, управлять компом без мышки тяжко.
3 | 2 | Ответить

Сергей про TeamViewer 8.0.824 для Android [30-04-2013]

Спасибо Всё работает как заявлено explay informer 701
2 | 2 | Ответить

vVv про TeamViewer 8.0.824 для Android [25-02-2013]

Виснет при подключении.
3 | 2 | Ответить

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