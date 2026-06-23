VidiVerify для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VidiVerify Team
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|57.93 Мб
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VidiVerify представляет собой программу для проверки видеофайлов и выявления возможных ошибок, связанных со структурой данных, кодеками и целостностью содержимого. Приложение может использоваться перед архивированием, передачей материалов, публикацией или подготовкой видеороликов к дальнейшей обработке.
Программа поддерживает несколько режимов анализа. Можно выполнить быструю проверку целостности либо запустить полное сканирование для получения более подробной информации. При обнаружении неполадок приложение предлагает воспользоваться режимом диагностики, который помогает определить причину возникновения ошибок и предоставляет рекомендации по дальнейшим действиям. Дополнительно доступны сведения о параметрах аудио- и видеопотоков, а также сохранение результатов анализа для последующего изучения.
Список основных возможностей VidiVerify:
- Проверка видеофайлов на наличие ошибок и повреждений.
- Режим быстрой проверки целостности для предварительного анализа.
- Полное сканирование с расширенной проверкой структуры файла.
- Диагностический режим для более детального исследования выявленных проблем.
- Вывод рекомендаций по устранению обнаруженных ошибок.
- Запуск быстрой проверки через контекстное меню проводника.
- Просмотр технической информации о видео- и аудиокодеках.
- Доступ к журналу проверки и анализу отдельных фрагментов данных.
- Сохранение отчётов и результатов проверки для дальнейшего использования.
- Поддержка предварительного контроля файлов перед архивированием, передачей или обработкой.
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