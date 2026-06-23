VidiVerify представляет собой программу для проверки видеофайлов и выявления возможных ошибок, связанных со структурой данных, кодеками и целостностью содержимого. Приложение может использоваться перед архивированием, передачей материалов, публикацией или подготовкой видеороликов к дальнейшей обработке.

Программа поддерживает несколько режимов анализа. Можно выполнить быструю проверку целостности либо запустить полное сканирование для получения более подробной информации. При обнаружении неполадок приложение предлагает воспользоваться режимом диагностики, который помогает определить причину возникновения ошибок и предоставляет рекомендации по дальнейшим действиям. Дополнительно доступны сведения о параметрах аудио- и видеопотоков, а также сохранение результатов анализа для последующего изучения.

Список основных возможностей VidiVerify: