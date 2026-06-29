DeskRipple для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.2 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DeskRipple
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|78.99 Мб
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DeskRipple — программа для Windows, предназначенная для более удобной организации рабочего стола и быстрого доступа к часто используемым приложениям, папкам и инструментам. Приложение позволяет создавать интерактивные элементы на рабочем столе, которые открываются при наведении курсора на значок.
Программа использует концепцию расширенных элементов рабочего стола, похожих на виджеты и дополнительные панели, которые позволяют разместить необходимые функции непосредственно в привычной среде Windows. Можно создавать специальные папки рабочего стола, настраивать их поведение и получать быстрый доступ к содержимому без лишних действий.
Приложение предоставляет настройки анимаций и задержек открытия элементов, благодаря чему можно адаптировать скорость реакции интерфейса под индивидуальные предпочтения. Виджеты и папки могут размещаться в общей структуре рабочего стола, сохраняя привычный внешний вид и не мешая текущей работе.
Список основных возможностей DeskRipple:
- Создание интерактивных папок рабочего стола с открытием содержимого при наведении курсора.
- Быстрый запуск приложений, файлов и других элементов без использования стандартного двойного щелчка Windows.
- Организация часто используемых программ и инструментов в удобной структуре прямо на рабочем столе.
- Поддержка пользовательских виджетов для размещения дополнительной информации и функций.
- Настройка скорости раскрытия и сворачивания папок при наведении курсора.
- Изменение длительности анимации интерфейса для более комфортного использования.
- Размещение элементов в единой сетке рабочего стола для сохранения аккуратного расположения.
- Создание нескольких профилей с разными настройками для различных задач и сценариев работы.
- Возможность разделять рабочее и личное пространство компьютера с помощью отдельных конфигураций.
- Улучшение доступа к часто используемым функциям без необходимости постоянно открывать меню или искать нужные элементы.
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