DeskRipple для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.2 beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:78.99 Мб
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DeskRipple скриншот № 2

DeskRipple — программа для Windows, предназначенная для более удобной организации рабочего стола и быстрого доступа к часто используемым приложениям, папкам и инструментам. Приложение позволяет создавать интерактивные элементы на рабочем столе, которые открываются при наведении курсора на значок.

Программа использует концепцию расширенных элементов рабочего стола, похожих на виджеты и дополнительные панели, которые позволяют разместить необходимые функции непосредственно в привычной среде Windows. Можно создавать специальные папки рабочего стола, настраивать их поведение и получать быстрый доступ к содержимому без лишних действий.

Приложение предоставляет настройки анимаций и задержек открытия элементов, благодаря чему можно адаптировать скорость реакции интерфейса под индивидуальные предпочтения. Виджеты и папки могут размещаться в общей структуре рабочего стола, сохраняя привычный внешний вид и не мешая текущей работе.

Список основных возможностей DeskRipple:

  • Создание интерактивных папок рабочего стола с открытием содержимого при наведении курсора.
  • Быстрый запуск приложений, файлов и других элементов без использования стандартного двойного щелчка Windows.
  • Организация часто используемых программ и инструментов в удобной структуре прямо на рабочем столе.
  • Поддержка пользовательских виджетов для размещения дополнительной информации и функций.
  • Настройка скорости раскрытия и сворачивания папок при наведении курсора.
  • Изменение длительности анимации интерфейса для более комфортного использования.
  • Размещение элементов в единой сетке рабочего стола для сохранения аккуратного расположения.
  • Создание нескольких профилей с разными настройками для различных задач и сценариев работы.
  • Возможность разделять рабочее и личное пространство компьютера с помощью отдельных конфигураций.
  • Улучшение доступа к часто используемым функциям без необходимости постоянно открывать меню или искать нужные элементы.
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