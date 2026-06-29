DeskRipple — программа для Windows, предназначенная для более удобной организации рабочего стола и быстрого доступа к часто используемым приложениям, папкам и инструментам. Приложение позволяет создавать интерактивные элементы на рабочем столе, которые открываются при наведении курсора на значок.

Программа использует концепцию расширенных элементов рабочего стола, похожих на виджеты и дополнительные панели, которые позволяют разместить необходимые функции непосредственно в привычной среде Windows. Можно создавать специальные папки рабочего стола, настраивать их поведение и получать быстрый доступ к содержимому без лишних действий.

Приложение предоставляет настройки анимаций и задержек открытия элементов, благодаря чему можно адаптировать скорость реакции интерфейса под индивидуальные предпочтения. Виджеты и папки могут размещаться в общей структуре рабочего стола, сохраняя привычный внешний вид и не мешая текущей работе.

Список основных возможностей DeskRipple: