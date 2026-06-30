APIC для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:95.42 Мб
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APIC — приложение для обработки, настройки и конвертации цифровых изображений. Программа позволяет изменять основные параметры изображений, улучшать внешний вид снимков, подготавливать фотографии для публикации в интернете и выполнять различные операции с графическими файлами.

С его помощью можно корректировать цветовую палитру, повышать четкость снимков, изменять размер изображений и подготавливать файлы под требования различных онлайн-платформ. APIC помогает адаптировать фотографии для социальных сетей, блогов, профилей пользователей и др.

APIC также предоставляет инструменты для конвертации изображений между распространенными форматами, что позволяет сохранять качество фотографий, работать с файлами PNG и использовать изображения с прозрачным фоном при создании составных графических материалов.

Дополнительная функция приложения связана с поиском информации об изображениях. Можно использовать специальные инструменты для обращения к поисковым системам изображений и проверки происхождения фотографий, поиска похожих материалов или изучения визуальных источников.

Список основных возможностей APIC:

  • Изменение размера изображений с настройкой необходимых параметров и сохранением подходящего соотношения сторон.
  • Подготовка фотографий для социальных сетей, блогов, профилей и др.
  • Настройка цветовых параметров изображения.
  • Повышение резкости и корректировка фотографий с недостаточной детализацией.
  • Сжатие изображений без ухудшения качества.
  • Конвертация изображений в различные форматы.
  • Работа с фотографиями в автономном режиме.
  • Поддержка быстрого редактирования.
  • Использование инструментов поиска изображений для проверки источников и поиска похожих материалов.
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