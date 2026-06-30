APIC — приложение для обработки, настройки и конвертации цифровых изображений. Программа позволяет изменять основные параметры изображений, улучшать внешний вид снимков, подготавливать фотографии для публикации в интернете и выполнять различные операции с графическими файлами.

С его помощью можно корректировать цветовую палитру, повышать четкость снимков, изменять размер изображений и подготавливать файлы под требования различных онлайн-платформ. APIC помогает адаптировать фотографии для социальных сетей, блогов, профилей пользователей и др.

APIC также предоставляет инструменты для конвертации изображений между распространенными форматами, что позволяет сохранять качество фотографий, работать с файлами PNG и использовать изображения с прозрачным фоном при создании составных графических материалов.

Дополнительная функция приложения связана с поиском информации об изображениях. Можно использовать специальные инструменты для обращения к поисковым системам изображений и проверки происхождения фотографий, поиска похожих материалов или изучения визуальных источников.

Список основных возможностей APIC: