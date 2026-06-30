APIC для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Akhouri Anmol Kumar
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|95.42 Мб
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APIC — приложение для обработки, настройки и конвертации цифровых изображений. Программа позволяет изменять основные параметры изображений, улучшать внешний вид снимков, подготавливать фотографии для публикации в интернете и выполнять различные операции с графическими файлами.
С его помощью можно корректировать цветовую палитру, повышать четкость снимков, изменять размер изображений и подготавливать файлы под требования различных онлайн-платформ. APIC помогает адаптировать фотографии для социальных сетей, блогов, профилей пользователей и др.
APIC также предоставляет инструменты для конвертации изображений между распространенными форматами, что позволяет сохранять качество фотографий, работать с файлами PNG и использовать изображения с прозрачным фоном при создании составных графических материалов.
Дополнительная функция приложения связана с поиском информации об изображениях. Можно использовать специальные инструменты для обращения к поисковым системам изображений и проверки происхождения фотографий, поиска похожих материалов или изучения визуальных источников.
Список основных возможностей APIC:
- Изменение размера изображений с настройкой необходимых параметров и сохранением подходящего соотношения сторон.
- Подготовка фотографий для социальных сетей, блогов, профилей и др.
- Настройка цветовых параметров изображения.
- Повышение резкости и корректировка фотографий с недостаточной детализацией.
- Сжатие изображений без ухудшения качества.
- Конвертация изображений в различные форматы.
- Работа с фотографиями в автономном режиме.
- Поддержка быстрого редактирования.
- Использование инструментов поиска изображений для проверки источников и поиска похожих материалов.
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