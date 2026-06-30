UpWatchr для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2025.6.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:10.08 Мб
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UpWatchr — приложение для мониторинга доступности сайтов, серверов и сетевых ресурсов. Утилита позволяет отслеживать работу нескольких сайтов одновременно, анализировать их состояние и быстро получать информацию о возможных сбоях.

Приложение выполняет автоматические проверки доступности заданных адресов через заданные интервалы времени. При отсутствии ответа от ресурса UpWatchr отображает его как недоступный в интерфейсе и выделяет соответствующим образом. Для проверки состояния ресурсов программа использует различные методы HTTP-запросов, включая GET, HEAD, OPTIONS, POST и PATCH.

Можно изменять частоту запросов, добавлять заголовки, указывать ожидаемые коды ответа сервера, а также задавать данные авторизации для страниц, которые требуют входа в систему. При обнаружении проблем программа может отправлять уведомления по электронной почте или через Telegram, можно настроить отправку HTTP-запроса на определенную страницу или запуск локального исполняемого файла.

Список возможностей UpWatchr:

  • Отслеживание доступности одного или нескольких сайтов, серверов, API и сетевых устройств.
  • Автоматическая проверка URL-адресов через заданные пользователем временные интервалы.
  • Поддержка HTTP-методов GET, HEAD, OPTIONS, POST и PATCH.
  • Настройка расширенных параметров запросов.
  • Добавление пользовательских заголовков HTTP-запросов.
  • Проверка ожидаемых кодов состояния сервера для определения корректной работы ресурса.
  • Поддержка авторизации при мониторинге закрытых страниц и сервисов.
  • Возможность отправки уведомлений о сбоях через электронную почту и Telegram.
  • Запуск локальных исполняемых файлов при возникновении проблем с доступностью.
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