UpWatchr для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025.6.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Vladyslav Fedoniuk
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|10.08 Мб
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UpWatchr — приложение для мониторинга доступности сайтов, серверов и сетевых ресурсов. Утилита позволяет отслеживать работу нескольких сайтов одновременно, анализировать их состояние и быстро получать информацию о возможных сбоях.
Приложение выполняет автоматические проверки доступности заданных адресов через заданные интервалы времени. При отсутствии ответа от ресурса UpWatchr отображает его как недоступный в интерфейсе и выделяет соответствующим образом. Для проверки состояния ресурсов программа использует различные методы HTTP-запросов, включая GET, HEAD, OPTIONS, POST и PATCH.
Можно изменять частоту запросов, добавлять заголовки, указывать ожидаемые коды ответа сервера, а также задавать данные авторизации для страниц, которые требуют входа в систему. При обнаружении проблем программа может отправлять уведомления по электронной почте или через Telegram, можно настроить отправку HTTP-запроса на определенную страницу или запуск локального исполняемого файла.
Список возможностей UpWatchr:
- Отслеживание доступности одного или нескольких сайтов, серверов, API и сетевых устройств.
- Автоматическая проверка URL-адресов через заданные пользователем временные интервалы.
- Поддержка HTTP-методов GET, HEAD, OPTIONS, POST и PATCH.
- Настройка расширенных параметров запросов.
- Добавление пользовательских заголовков HTTP-запросов.
- Проверка ожидаемых кодов состояния сервера для определения корректной работы ресурса.
- Поддержка авторизации при мониторинге закрытых страниц и сервисов.
- Возможность отправки уведомлений о сбоях через электронную почту и Telegram.
- Запуск локальных исполняемых файлов при возникновении проблем с доступностью.
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Admin
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