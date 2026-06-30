UpWatchr — приложение для мониторинга доступности сайтов, серверов и сетевых ресурсов. Утилита позволяет отслеживать работу нескольких сайтов одновременно, анализировать их состояние и быстро получать информацию о возможных сбоях.

Приложение выполняет автоматические проверки доступности заданных адресов через заданные интервалы времени. При отсутствии ответа от ресурса UpWatchr отображает его как недоступный в интерфейсе и выделяет соответствующим образом. Для проверки состояния ресурсов программа использует различные методы HTTP-запросов, включая GET, HEAD, OPTIONS, POST и PATCH.

Можно изменять частоту запросов, добавлять заголовки, указывать ожидаемые коды ответа сервера, а также задавать данные авторизации для страниц, которые требуют входа в систему. При обнаружении проблем программа может отправлять уведомления по электронной почте или через Telegram, можно настроить отправку HTTP-запроса на определенную страницу или запуск локального исполняемого файла.

Список возможностей UpWatchr: