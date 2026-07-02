Turbo AI для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:89.37 Мб
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Turbo AI — приложение для создания заметок и учебных материалов с использованием искусственного интеллекта, которое обрабатывает аудиозаписи, видеоролики, текстовые документы и преобразует их в структурированные конспекты, позволяя быстрее работать с большим объемом информации.

Приложение автоматически оформляет заметки, добавляя таблицы, схемы, математические формулы и другие элементы, которые делают материал более понятным. На основе подготовленного текста можно создавать тестовые вопросы, карточки для повторения и аудиоверсии в формате подкастов. Все данные синхронизируются между устройствами, поэтому доступ к материалам сохраняется как в мобильном приложении, так и через веб-версию.

Список основных возможностей Turbo AI:

  • Преобразование аудио, видео и текста в структурированные заметки.
  • Автоматическое оформление конспектов с таблицами, схемами, формулами и другими элементами.
  • Создание тестовых вопросов по содержимому заметок для проверки знаний.
  • Генерация карточек для быстрого повторения и запоминания информации.
  • Преобразование длинных материалов в аудиоформат для прослушивания.
  • Организация заметок по папкам с удобной системой хранения.
  • Синхронизация данных между мобильными устройствами и веб-версией.
  • Поиск информации и взаимодействие с содержимым заметок через встроенные инструменты искусственного интеллекта.
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