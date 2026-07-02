Turbo AI — приложение для создания заметок и учебных материалов с использованием искусственного интеллекта, которое обрабатывает аудиозаписи, видеоролики, текстовые документы и преобразует их в структурированные конспекты, позволяя быстрее работать с большим объемом информации.

Приложение автоматически оформляет заметки, добавляя таблицы, схемы, математические формулы и другие элементы, которые делают материал более понятным. На основе подготовленного текста можно создавать тестовые вопросы, карточки для повторения и аудиоверсии в формате подкастов. Все данные синхронизируются между устройствами, поэтому доступ к материалам сохраняется как в мобильном приложении, так и через веб-версию.

Список основных возможностей Turbo AI: