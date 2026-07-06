Lite Writer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|OneLiteCore
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.47 Мб
|СКАЧАТЬ
LiteWriter — приложение для создания, редактирования и хранения текстов различного объема, которое подойдет для написания книг, рассказов, статей, сценариев, рабочих материалов и обычных заметок. Программа помогает организовать проекты в удобной структуре, быстро находить нужные файлы и продолжать работу с любого места.
Документы можно распределять по папкам, изменять обложки книг, сортировать главы и управлять структурой рукописи. Для коротких записей доступен режим быстрых заметок, который позволяет сохранить идею сразу после ее появления.
Для защиты данных предусмотрены автоматическое резервное копирование в Google Drive и через WebDAV, восстановление удаленных файлов, экспорт всей библиотеки и локальное хранение резервных копий. Дополнительно доступны средства защиты приложения с помощью отпечатка пальца или графического ключа, автоматическая блокировка при бездействии и скрытие содержимого окна в списке последних приложений.
Основные возможности LiteWriter:
- Организация текстов с помощью папок и файлов.
- Настройка обложек для отдельных проектов.
- Автоматическое распознавание и сортировка глав.
- Быстрое создание заметок через панель быстрого доступа.
- Закрепление важных заметок в области уведомлений.
- Подсчет слов и символов в режиме реального времени.
- Просмотр статистики написания текста за последние 7 дней.
- Светлая, темная и ночная темы оформления.
- Использование собственных изображений в качестве фона.
- Автоматическое резервное копирование в Google Drive и WebDAV.
- Восстановление данных из истории и корзины.
- Экспорт всех проектов одним действием.
- Защита доступа с помощью отпечатка пальца или графического ключа.
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