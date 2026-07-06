Lite Writer для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.47 Мб
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LiteWriter — приложение для создания, редактирования и хранения текстов различного объема, которое подойдет для написания книг, рассказов, статей, сценариев, рабочих материалов и обычных заметок. Программа помогает организовать проекты в удобной структуре, быстро находить нужные файлы и продолжать работу с любого места.

Документы можно распределять по папкам, изменять обложки книг, сортировать главы и управлять структурой рукописи. Для коротких записей доступен режим быстрых заметок, который позволяет сохранить идею сразу после ее появления.

Для защиты данных предусмотрены автоматическое резервное копирование в Google Drive и через WebDAV, восстановление удаленных файлов, экспорт всей библиотеки и локальное хранение резервных копий. Дополнительно доступны средства защиты приложения с помощью отпечатка пальца или графического ключа, автоматическая блокировка при бездействии и скрытие содержимого окна в списке последних приложений.

Основные возможности LiteWriter:

  • Организация текстов с помощью папок и файлов.
  • Настройка обложек для отдельных проектов.
  • Автоматическое распознавание и сортировка глав.
  • Быстрое создание заметок через панель быстрого доступа.
  • Закрепление важных заметок в области уведомлений.
  • Подсчет слов и символов в режиме реального времени.
  • Просмотр статистики написания текста за последние 7 дней.
  • Светлая, темная и ночная темы оформления.
  • Использование собственных изображений в качестве фона.
  • Автоматическое резервное копирование в Google Drive и WebDAV.
  • Восстановление данных из истории и корзины.
  • Экспорт всех проектов одним действием.
  • Защита доступа с помощью отпечатка пальца или графического ключа.
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