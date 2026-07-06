LiteWriter — приложение для создания, редактирования и хранения текстов различного объема, которое подойдет для написания книг, рассказов, статей, сценариев, рабочих материалов и обычных заметок. Программа помогает организовать проекты в удобной структуре, быстро находить нужные файлы и продолжать работу с любого места.

Документы можно распределять по папкам, изменять обложки книг, сортировать главы и управлять структурой рукописи. Для коротких записей доступен режим быстрых заметок, который позволяет сохранить идею сразу после ее появления.

Для защиты данных предусмотрены автоматическое резервное копирование в Google Drive и через WebDAV, восстановление удаленных файлов, экспорт всей библиотеки и локальное хранение резервных копий. Дополнительно доступны средства защиты приложения с помощью отпечатка пальца или графического ключа, автоматическая блокировка при бездействии и скрытие содержимого окна в списке последних приложений.

Основные возможности LiteWriter: