Academia.edu — мобильное приложение для поиска, чтения и хранения научных публикаций. Сервис предоставляет доступ к большой коллекции исследовательских материалов по различным дисциплинам, помогая студентам, преподавателям, аспирантам, научным сотрудникам и всем, кто интересуется академической литературой.

Через приложение можно управлять своей библиотекой материалов, сохранять документы для последующего просмотра и получать доступ к ним с разных устройств. Можно отслеживать активность, связанную с опубликованными работами и личным профилем, а также знакомиться с исследованиями других авторов. Встроенные средства поиска помогают быстро находить научные статьи по ключевым словам, тематикам и направлениям.

Список основных возможностей Academia.edu: