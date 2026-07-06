Academia.edu для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.54.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Academia.edu
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.63 Мб
|СКАЧАТЬ
Academia.edu — мобильное приложение для поиска, чтения и хранения научных публикаций. Сервис предоставляет доступ к большой коллекции исследовательских материалов по различным дисциплинам, помогая студентам, преподавателям, аспирантам, научным сотрудникам и всем, кто интересуется академической литературой.
Через приложение можно управлять своей библиотекой материалов, сохранять документы для последующего просмотра и получать доступ к ним с разных устройств. Можно отслеживать активность, связанную с опубликованными работами и личным профилем, а также знакомиться с исследованиями других авторов. Встроенные средства поиска помогают быстро находить научные статьи по ключевым словам, тематикам и направлениям.
Список основных возможностей Academia.edu:
- Поиск научных публикаций по различным темам и направлениям.
- Просмотр и чтение исследовательских материалов с мобильного устройства.
- Сохранение документов в личной библиотеке для последующего доступа.
- Синхронизация сохраненных материалов между мобильным приложением и веб-версией.
- Отслеживание просмотров опубликованных работ и активности профиля.
- Поиск авторов, исследователей и специалистов по интересующим направлениям.
- Просмотр новых публикаций коллег и пользователей, на которых оформлена подписка.
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