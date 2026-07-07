FolderMatch — программа для сравнения содержимого папок, поиска одинаковых файлов и синхронизации данных между различными каталогами, которая помогает поддерживать порядок в файловой системе, быстро находить дубликаты, определять более новые версии документов и обновлять резервные копии без ручной проверки.

После выбора двух папок программа анализирует их содержимое и отображает результаты сравнения в наглядном виде. Для разных типов совпадений используются цветовые метки и специальные значки, благодаря которым можно быстро определить одинаковые файлы, устаревшие версии и объекты, отсутствующие в одной из папок.

Список основных возможностей FolderMatch: