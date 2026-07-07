FolderMatch для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $36
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|5.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Salty Brine Software
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.87 Мб
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FolderMatch — программа для сравнения содержимого папок, поиска одинаковых файлов и синхронизации данных между различными каталогами, которая помогает поддерживать порядок в файловой системе, быстро находить дубликаты, определять более новые версии документов и обновлять резервные копии без ручной проверки.
После выбора двух папок программа анализирует их содержимое и отображает результаты сравнения в наглядном виде. Для разных типов совпадений используются цветовые метки и специальные значки, благодаря которым можно быстро определить одинаковые файлы, устаревшие версии и объекты, отсутствующие в одной из папок.
Список основных возможностей FolderMatch:
- Поиск одинаковых файлов и различных версий документов.
- Сравнение содержимого двух папок с отображением различий.
- Цветовая маркировка результатов для удобной навигации.
- Синхронизация каталогов с несколькими режимами работы.
- Зеркальное копирование содержимого одной папки в другую.
- Копирование только новых или изменённых файлов.
- Перемещение, копирование и удаление выбранных объектов непосредственно из программы.
- Создание актуальных резервных копий на внешних накопителях и в других каталогах.
- Проверка архивов и резервных копий на наличие устаревших или повторяющихся файлов.
- Формирование отчётов о состоянии папок и их содержимого для последующего анализа.
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