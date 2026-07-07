FolderMatch для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $36
Ограничение:15 дней
Версия:5.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
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Размер:17.87 Мб
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FolderMatch — программа для сравнения содержимого папок, поиска одинаковых файлов и синхронизации данных между различными каталогами, которая помогает поддерживать порядок в файловой системе, быстро находить дубликаты, определять более новые версии документов и обновлять резервные копии без ручной проверки.

После выбора двух папок программа анализирует их содержимое и отображает результаты сравнения в наглядном виде. Для разных типов совпадений используются цветовые метки и специальные значки, благодаря которым можно быстро определить одинаковые файлы, устаревшие версии и объекты, отсутствующие в одной из папок.

Список основных возможностей FolderMatch:

  • Поиск одинаковых файлов и различных версий документов.
  • Сравнение содержимого двух папок с отображением различий.
  • Цветовая маркировка результатов для удобной навигации.
  • Синхронизация каталогов с несколькими режимами работы.
  • Зеркальное копирование содержимого одной папки в другую.
  • Копирование только новых или изменённых файлов.
  • Перемещение, копирование и удаление выбранных объектов непосредственно из программы.
  • Создание актуальных резервных копий на внешних накопителях и в других каталогах.
  • Проверка архивов и резервных копий на наличие устаревших или повторяющихся файлов.
  • Формирование отчётов о состоянии папок и их содержимого для последующего анализа.
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