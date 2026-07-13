Screen2ipcam — программа, предназначенная для трансляции изображения с экрана ПК в виде IP-камеры. Позволяет подключить компьютер к сетевому видеорегистратору (NVR), который поддерживает протокол ONVIF, и отображать экран рядом с изображением от камер видеонаблюдения.

Для подключения достаточно, чтобы компьютер и видеорегистратор находились в одной локальной сети. Программа формирует необходимые параметры подключения, благодаря чему совместимый NVR автоматически обнаруживает новое устройство. Дополнительно можно проверить работу видеопотока через RTSP-ссылку с помощью VLC или другого медиаплеера. Для управления предусмотрен встроенный веб-интерфейс, доступный из браузера.

Список основных возможностей Screen2ipcam: