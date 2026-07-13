Screen2ipcam для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20
Ограничение:14 дней
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
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Размер:3,66 Мб
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Screen2ipcam — программа, предназначенная для трансляции изображения с экрана ПК в виде IP-камеры. Позволяет подключить компьютер к сетевому видеорегистратору (NVR), который поддерживает протокол ONVIF, и отображать экран рядом с изображением от камер видеонаблюдения.

Для подключения достаточно, чтобы компьютер и видеорегистратор находились в одной локальной сети. Программа формирует необходимые параметры подключения, благодаря чему совместимый NVR автоматически обнаруживает новое устройство. Дополнительно можно проверить работу видеопотока через RTSP-ссылку с помощью VLC или другого медиаплеера. Для управления предусмотрен встроенный веб-интерфейс, доступный из браузера.

Список основных возможностей Screen2ipcam:

  • Преобразование экрана компьютера в IP-камеру для сетевых видеорегистраторов.
  • Поддержка протокола ONVIF для быстрого обнаружения устройства.
  • Передача видеопотока по RTSP с возможностью проверки в совместимых плеерах.
  • Использование кодека H.264 для эффективного сжатия изображения.
  • Настройка разрешения, частоты кадров и битрейта в зависимости от возможностей сети.
  • Изменение портов RTSP и ONVIF через интерфейс программы.
  • Встроенная веб-панель для управления параметрами и контроля работы приложения.
  • Совместимость с локальными сетями и оборудованием, поддерживающим стандартные сетевые протоколы видеонаблюдения.
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