Screen2ipcam для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MagicWeb
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Screen2ipcam — программа, предназначенная для трансляции изображения с экрана ПК в виде IP-камеры. Позволяет подключить компьютер к сетевому видеорегистратору (NVR), который поддерживает протокол ONVIF, и отображать экран рядом с изображением от камер видеонаблюдения.
Для подключения достаточно, чтобы компьютер и видеорегистратор находились в одной локальной сети. Программа формирует необходимые параметры подключения, благодаря чему совместимый NVR автоматически обнаруживает новое устройство. Дополнительно можно проверить работу видеопотока через RTSP-ссылку с помощью VLC или другого медиаплеера. Для управления предусмотрен встроенный веб-интерфейс, доступный из браузера.
Список основных возможностей Screen2ipcam:
- Преобразование экрана компьютера в IP-камеру для сетевых видеорегистраторов.
- Поддержка протокола ONVIF для быстрого обнаружения устройства.
- Передача видеопотока по RTSP с возможностью проверки в совместимых плеерах.
- Использование кодека H.264 для эффективного сжатия изображения.
- Настройка разрешения, частоты кадров и битрейта в зависимости от возможностей сети.
- Изменение портов RTSP и ONVIF через интерфейс программы.
- Встроенная веб-панель для управления параметрами и контроля работы приложения.
- Совместимость с локальными сетями и оборудованием, поддерживающим стандартные сетевые протоколы видеонаблюдения.
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