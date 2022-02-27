Agent DVR - продвинутое ПО для видеонаблюдения, которое использует новейшие технологии для обеспечения удаленного доступа из любой точки мира без переадресации портов и полностью защищен благодаря сквозному SSL.

Присутствует поддержка неограниченного количества подключенных камер, имеются возможности отслеживания людей, обнаружения объектов и движения, функция "картинка в картинке", просмотр записей на временной шкале, автоматическая загрузка видео в облачное хранилище, потоковая передача на RTMP-серверы, трансляции на Twitch, YouTube и др.

Ключевые преимущества программы Agent DVR: