Agent DVR для Windows

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):1 / 854 | Статистика
Размер:124 Кб
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Agent DVR - продвинутое ПО для видеонаблюдения, которое использует новейшие технологии для обеспечения удаленного доступа из любой точки мира без переадресации портов и полностью защищен благодаря сквозному SSL.

Присутствует поддержка неограниченного количества подключенных камер, имеются возможности отслеживания людей, обнаружения объектов и движения, функция "картинка в картинке", просмотр записей на временной шкале, автоматическая загрузка видео в облачное хранилище, потоковая передача на RTMP-серверы, трансляции на Twitch, YouTube и др.

Ключевые преимущества программы Agent DVR:

  • Утилита может работать как системная служба с полноценным веб-интерфейсом и возможностью управления с мобильных устройств.
  • Неограниченное количество камер.
  • Обнаружение движения, распознавание людей и объектов.
  • Возможность автоматически помечать записи с помощью API Google Vision.
  • Сквозное SSL шифрование, которое обеспечивает безопасность вашего видео.
  • Для удаленного доступа не требуется переадресация портов — работает через мобильные сети.
  • Прямая трансляция на YouTube, Twitch и другие сервисы.
  • Поддержка Chromecast.
  • Просмотр записей на временной шкале.
  • Наличие функции "картинка в картинке".
  • Автоматическая загрузка видео в облачное хранилище.
  • И многое другое...
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Отзывы о программе Agent DVR

Ademirus про Agent DVR 2.9.4.0 [04-10-2020]

Странная программа.. прошла инсталяция без проблем, замерла на дос окне, но после нажатия энтер, закончила инсталяцию. В итоге программу нигде обнаружить не удалось.. чего и где она прописала, так и не смог найти, теперь уверен, что прописал себе прогу, что бы кто-то мог подключаться к моему ноуту..
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