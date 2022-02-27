Agent DVR для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ispyconnect.com
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 854 | Статистика
|Размер:
|124 Кб
|СКАЧАТЬ
Agent DVR - продвинутое ПО для видеонаблюдения, которое использует новейшие технологии для обеспечения удаленного доступа из любой точки мира без переадресации портов и полностью защищен благодаря сквозному SSL.
Присутствует поддержка неограниченного количества подключенных камер, имеются возможности отслеживания людей, обнаружения объектов и движения, функция "картинка в картинке", просмотр записей на временной шкале, автоматическая загрузка видео в облачное хранилище, потоковая передача на RTMP-серверы, трансляции на Twitch, YouTube и др.
Ключевые преимущества программы Agent DVR:
- Утилита может работать как системная служба с полноценным веб-интерфейсом и возможностью управления с мобильных устройств.
- Неограниченное количество камер.
- Обнаружение движения, распознавание людей и объектов.
- Возможность автоматически помечать записи с помощью API Google Vision.
- Сквозное SSL шифрование, которое обеспечивает безопасность вашего видео.
- Для удаленного доступа не требуется переадресация портов — работает через мобильные сети.
- Прямая трансляция на YouTube, Twitch и другие сервисы.
- Поддержка Chromecast.
- Просмотр записей на временной шкале.
- Наличие функции "картинка в картинке".
- Автоматическая загрузка видео в облачное хранилище.
- И многое другое...
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и...
Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать...
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и...
Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...
ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при...
AlterCam - виртуальная вебкамера, с помощью которой можно захватывать видео с указанного...
Отзывы о программе Agent DVR
Ademirus про Agent DVR 2.9.4.0 [04-10-2020]
Странная программа.. прошла инсталяция без проблем, замерла на дос окне, но после нажатия энтер, закончила инсталяцию. В итоге программу нигде обнаружить не удалось.. чего и где она прописала, так и не смог найти, теперь уверен, что прописал себе прогу, что бы кто-то мог подключаться к моему ноуту..
1 | 1 | Ответить