​Biblio — приложение для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг, предоставляющее доступ к каталогу цифровой литературы через местную библиотеку. В каталоге представлены произведения различных жанров: художественная литература, детективы, классика, поэзия, научно-популярные издания, книги для детей и взрослых.

Приложение помогает организовать процесс чтения и хранит историю открытых книг. Можно создавать собственные списки для будущего чтения, получать рекомендации от библиотеки, делиться понравившимися произведениями и отслеживать личную статистику. Синхронизация между устройствами позволяет продолжить чтение или прослушивание с того места, где оно было остановлено.

Список основных возможностей Biblio: