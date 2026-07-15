Biblio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WeDoBooks
|Категория:
|Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,38 Мб
|СКАЧАТЬ
Biblio — приложение для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг, предоставляющее доступ к каталогу цифровой литературы через местную библиотеку. В каталоге представлены произведения различных жанров: художественная литература, детективы, классика, поэзия, научно-популярные издания, книги для детей и взрослых.
Приложение помогает организовать процесс чтения и хранит историю открытых книг. Можно создавать собственные списки для будущего чтения, получать рекомендации от библиотеки, делиться понравившимися произведениями и отслеживать личную статистику. Синхронизация между устройствами позволяет продолжить чтение или прослушивание с того места, где оно было остановлено.
Список основных возможностей Biblio:
- Поддержка электронных и аудиокниг из библиотечного каталога.
- Поиск произведений по названию, автору, категориям и жанрам.
- Создание персональных списков чтения и сохранение истории прочитанных книг.
- Получение рекомендаций от библиотеки.
- Синхронизация прогресса между несколькими устройствами.
- Настройка отображения текста: выбор шрифта, размера, межстрочного интервала и цвета фона.
- Добавление закладок, заметок и выделение важных фрагментов.
- Полнотекстовый поиск по содержимому книги и сохранённым заметкам.
- Загрузка книг для чтения и прослушивания без подключения к интернету.
- Поддержка функции синтеза речи для озвучивания текста.
- Настройка скорости воспроизведения аудиокниг.
- Перемотка записи, таймер сна и потоковое воспроизведение на совместимые аудиоустройства.
- Ведение статистики чтения и возможность учитывать время, затраченное на бумажные книги.
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Admin
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