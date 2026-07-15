Biblio для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:27,38 Мб
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​Biblio — приложение для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг, предоставляющее доступ к каталогу цифровой литературы через местную библиотеку. В каталоге представлены произведения различных жанров: художественная литература, детективы, классика, поэзия, научно-популярные издания, книги для детей и взрослых.

Приложение помогает организовать процесс чтения и хранит историю открытых книг. Можно создавать собственные списки для будущего чтения, получать рекомендации от библиотеки, делиться понравившимися произведениями и отслеживать личную статистику. Синхронизация между устройствами позволяет продолжить чтение или прослушивание с того места, где оно было остановлено.

Список основных возможностей Biblio:

  • Поддержка электронных и аудиокниг из библиотечного каталога.
  • Поиск произведений по названию, автору, категориям и жанрам.
  • Создание персональных списков чтения и сохранение истории прочитанных книг.
  • Получение рекомендаций от библиотеки.
  • Синхронизация прогресса между несколькими устройствами.
  • Настройка отображения текста: выбор шрифта, размера, межстрочного интервала и цвета фона.
  • Добавление закладок, заметок и выделение важных фрагментов.
  • Полнотекстовый поиск по содержимому книги и сохранённым заметкам.
  • Загрузка книг для чтения и прослушивания без подключения к интернету.
  • Поддержка функции синтеза речи для озвучивания текста.
  • Настройка скорости воспроизведения аудиокниг.
  • Перемотка записи, таймер сна и потоковое воспроизведение на совместимые аудиоустройства.
  • Ведение статистики чтения и возможность учитывать время, затраченное на бумажные книги.
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Отзывы о программе Biblio

Admin

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