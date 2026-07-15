Talking Translator — приложение для голосового и текстового перевода, предназначенное для общения на разных языках, которое помогает переводить фразы в режиме реального времени, распознавать речь, работать с текстом и поддерживает диалог между собеседниками.

Сервис поддерживает более 100 языков, включая английский, китайский, японский, французский, испанский, арабский, русский, вьетнамский, тайский и многие другие. Для удобства общения предусмотрен режим совместного просмотра, при котором перевод одновременно отображается на экранах обоих участников разговора.

Приложение поддерживает перевод текста, голоса и рукописного ввода, а также позволяет копировать результаты, добавлять их в избранное и отправлять через другие приложения. Для быстрого доступа к инструментам предусмотрена панель уведомлений, из которой можно начать перевод без запуска основной программы.

Список основных возможностей Talking Translator: