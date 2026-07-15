Talking Translator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:70,98 Мб
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Talking Translator — приложение для голосового и текстового перевода, предназначенное для общения на разных языках, которое помогает переводить фразы в режиме реального времени, распознавать речь, работать с текстом и поддерживает диалог между собеседниками.

Сервис поддерживает более 100 языков, включая английский, китайский, японский, французский, испанский, арабский, русский, вьетнамский, тайский и многие другие. Для удобства общения предусмотрен режим совместного просмотра, при котором перевод одновременно отображается на экранах обоих участников разговора.

Приложение поддерживает перевод текста, голоса и рукописного ввода, а также позволяет копировать результаты, добавлять их в избранное и отправлять через другие приложения. Для быстрого доступа к инструментам предусмотрена панель уведомлений, из которой можно начать перевод без запуска основной программы.

Список основных возможностей Talking Translator:

  • Перевод текста и речи в режиме реального времени.
  • Поддержка более 100 мировых языков.
  • Режим совместного просмотра для двух участников разговора.
  • Распознавание голоса с сохранением истории переводов.
  • Работа с рукописным текстом.
  • Офлайн-перевод для отдельных функций.
  • Копирование, добавление в избранное и отправка переведённых материалов.
  • Быстрый запуск перевода через панель уведомлений.
  • Уведомления с разговорными фразами для практики языка.
  • Настройка тем оформления и параметров голосового воспроизведения.​
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