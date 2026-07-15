Talking Translator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|idealappcenter
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|70,98 Мб
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Talking Translator — приложение для голосового и текстового перевода, предназначенное для общения на разных языках, которое помогает переводить фразы в режиме реального времени, распознавать речь, работать с текстом и поддерживает диалог между собеседниками.
Сервис поддерживает более 100 языков, включая английский, китайский, японский, французский, испанский, арабский, русский, вьетнамский, тайский и многие другие. Для удобства общения предусмотрен режим совместного просмотра, при котором перевод одновременно отображается на экранах обоих участников разговора.
Приложение поддерживает перевод текста, голоса и рукописного ввода, а также позволяет копировать результаты, добавлять их в избранное и отправлять через другие приложения. Для быстрого доступа к инструментам предусмотрена панель уведомлений, из которой можно начать перевод без запуска основной программы.
Список основных возможностей Talking Translator:
- Перевод текста и речи в режиме реального времени.
- Поддержка более 100 мировых языков.
- Режим совместного просмотра для двух участников разговора.
- Распознавание голоса с сохранением истории переводов.
- Работа с рукописным текстом.
- Офлайн-перевод для отдельных функций.
- Копирование, добавление в избранное и отправка переведённых материалов.
- Быстрый запуск перевода через панель уведомлений.
- Уведомления с разговорными фразами для практики языка.
- Настройка тем оформления и параметров голосового воспроизведения.
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Admin
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