Talkpal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Talkpal, Inc
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|58,49 Мб
|СКАЧАТЬ
Talkpal — приложение для изучения иностранных языков, которое помогает развивать разговорные навыки, понимание речи на слух, чтение и письмо с помощью интерактивного общения с AI-собеседником. Можно заниматься в удобном темпе, выбирая язык, уровень подготовки и формат обучения. Программа поддерживает более 130 языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, японский, корейский, китайский и др.
В приложении доступны различные режимы занятий: переписка с виртуальным преподавателем, голосовые разговоры, изучение новых слов, работа с предложениями, готовые диалоги, ролевые сценарии и задания по описанию изображений. Искусственный интеллект анализирует ответы пользователя, помогает исправить ошибки в произношении и грамматике, а также постепенно повышает сложность материалов в зависимости от прогресса.
Основные возможности Talkpal:
- Изучение более 130 иностранных языков.
- Общение с AI-ассистентом в текстовом и голосовом формате.
- Практика разговорной речи в различных жизненных ситуациях.
- Режимы обучения для слов, предложений, диалогов и телефонных разговоров.
- Ролевые сценарии для путешествий, работы, учебы и повседневного общения.
- Общение с виртуальными персонажами и участие в тематических дебатах.
- Распознавание изображений с последующим описанием и проверкой ответов.
- Автоматическая проверка произношения, грамматики и построения предложений.
- Персональный подбор уроков с учетом уровня знаний и целей обучения.
- Отслеживание прогресса, статистика занятий, серии дней и система достижений.
- Поддержка коротких учебных сессий, подходящих для ежедневной практики.
Незаменимое приложение для тех, кто учит английский язык. Слова повторяются по кривой...
Android-приложение, с помощью которого можно изучать японские иероглифы. Имеется поиск среди...
Удобное Android-приложение для изучения английской грамматики, включающее 300 уроков, 20 000...
Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...
Приложение для самостоятельного изучения японского языка, предлагает обучение чтению,...
Babbel - неплохой обучающий софт для изучения иностранных языков. Предлагает на выбор 14...
Отзывы о программе Talkpal
Admin
Отзывов о программе Talkpal 2.8.8 пока нет, можете добавить...