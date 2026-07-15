Talkpal для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:58,49 Мб
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Talkpal — приложение для изучения иностранных языков, которое помогает развивать разговорные навыки, понимание речи на слух, чтение и письмо с помощью интерактивного общения с AI-собеседником. Можно заниматься в удобном темпе, выбирая язык, уровень подготовки и формат обучения. Программа поддерживает более 130 языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, японский, корейский, китайский и др.

В приложении доступны различные режимы занятий: переписка с виртуальным преподавателем, голосовые разговоры, изучение новых слов, работа с предложениями, готовые диалоги, ролевые сценарии и задания по описанию изображений. Искусственный интеллект анализирует ответы пользователя, помогает исправить ошибки в произношении и грамматике, а также постепенно повышает сложность материалов в зависимости от прогресса.

Основные возможности Talkpal:

  • Изучение более 130 иностранных языков.
  • Общение с AI-ассистентом в текстовом и голосовом формате.
  • Практика разговорной речи в различных жизненных ситуациях.
  • Режимы обучения для слов, предложений, диалогов и телефонных разговоров.
  • Ролевые сценарии для путешествий, работы, учебы и повседневного общения.
  • Общение с виртуальными персонажами и участие в тематических дебатах.
  • Распознавание изображений с последующим описанием и проверкой ответов.
  • Автоматическая проверка произношения, грамматики и построения предложений.
  • Персональный подбор уроков с учетом уровня знаний и целей обучения.
  • Отслеживание прогресса, статистика занятий, серии дней и система достижений.
  • Поддержка коротких учебных сессий, подходящих для ежедневной практики.​
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