Talkpal — приложение для изучения иностранных языков, которое помогает развивать разговорные навыки, понимание речи на слух, чтение и письмо с помощью интерактивного общения с AI-собеседником. Можно заниматься в удобном темпе, выбирая язык, уровень подготовки и формат обучения. Программа поддерживает более 130 языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, японский, корейский, китайский и др.

В приложении доступны различные режимы занятий: переписка с виртуальным преподавателем, голосовые разговоры, изучение новых слов, работа с предложениями, готовые диалоги, ролевые сценарии и задания по описанию изображений. Искусственный интеллект анализирует ответы пользователя, помогает исправить ошибки в произношении и грамматике, а также постепенно повышает сложность материалов в зависимости от прогресса.

Основные возможности Talkpal: