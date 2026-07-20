Tado — приложение для удаленного управления системой отопления и контроля энергопотребления дома. Оно объединяет функции интеллектуального термостата, мониторинга расходов на энергию и управления отдельными устройствами в едином интерфейсе. Присутствует возможность изменять температуру в помещениях, создавать расписания работы отопления, контролировать текущие параметры и получать информацию о расходах независимо от своего местоположения.

Приложение поддерживает взаимодействие с совместимыми термостатами, котлами и платформами умного дома. Для каждого помещения можно задать собственные параметры обогрева, а система автоматически регулирует работу оборудования в соответствии с выбранными настройками. Дополнительные интеллектуальные функции анализируют привычки пользователя, учитывают погодные условия и помогают уменьшить расход энергии.

Основные возможности Tado: