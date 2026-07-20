Tado для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.40.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|tado
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|54,02 Мб
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Tado — приложение для удаленного управления системой отопления и контроля энергопотребления дома. Оно объединяет функции интеллектуального термостата, мониторинга расходов на энергию и управления отдельными устройствами в едином интерфейсе. Присутствует возможность изменять температуру в помещениях, создавать расписания работы отопления, контролировать текущие параметры и получать информацию о расходах независимо от своего местоположения.
Приложение поддерживает взаимодействие с совместимыми термостатами, котлами и платформами умного дома. Для каждого помещения можно задать собственные параметры обогрева, а система автоматически регулирует работу оборудования в соответствии с выбранными настройками. Дополнительные интеллектуальные функции анализируют привычки пользователя, учитывают погодные условия и помогают уменьшить расход энергии.
Основные возможности Tado:
- Удаленное управление отоплением через интернет.
- Создание индивидуального расписания работы отопления для каждой комнаты.
- Автоматическое управление котлом с учетом потребностей отдельных помещений.
- Поддержка Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings и стандарта Matter.
- Режим "отпуска" с автоматическим отключением и последующим восстановлением работы отопления.
- Обнаружение открытых окон без использования дополнительных датчиков.
- Автоматическая балансировка системы отопления для равномерного распределения тепла.
- Контроль состояния оборудования, уведомления о возможных неисправностях и рекомендации по их устранению.
- И многое другое...
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Admin
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