Tado для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.40.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:54,02 Мб
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Tado — приложение для удаленного управления системой отопления и контроля энергопотребления дома. Оно объединяет функции интеллектуального термостата, мониторинга расходов на энергию и управления отдельными устройствами в едином интерфейсе. Присутствует возможность изменять температуру в помещениях, создавать расписания работы отопления, контролировать текущие параметры и получать информацию о расходах независимо от своего местоположения.

Приложение поддерживает взаимодействие с совместимыми термостатами, котлами и платформами умного дома. Для каждого помещения можно задать собственные параметры обогрева, а система автоматически регулирует работу оборудования в соответствии с выбранными настройками. Дополнительные интеллектуальные функции анализируют привычки пользователя, учитывают погодные условия и помогают уменьшить расход энергии.

Основные возможности Tado:

  • Удаленное управление отоплением через интернет.
  • Создание индивидуального расписания работы отопления для каждой комнаты.
  • Автоматическое управление котлом с учетом потребностей отдельных помещений.
  • Поддержка Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings и стандарта Matter.
  • Режим "отпуска" с автоматическим отключением и последующим восстановлением работы отопления.
  • Обнаружение открытых окон без использования дополнительных датчиков.
  • Автоматическая балансировка системы отопления для равномерного распределения тепла.
  • Контроль состояния оборудования, уведомления о возможных неисправностях и рекомендации по их устранению.
  • И многое другое...
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