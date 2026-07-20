DocuClerk — приложение для анализа договоров и других юридических документов с использованием искусственного интеллекта. Программа помогает быстрее находить пункты, на которые стоит обратить внимание перед подписанием контракта. Обработка документов выполняется локально, без передачи данных на внешние серверы, что позволяет сохранить конфиденциальность содержимого.

После загрузки договора приложение автоматически анализирует его структуру и отмечает найденные фрагменты в зависимости от их содержания. Все обнаруженные пункты распределяются по нескольким категориям, включая потенциально рискованные условия, разделы для ознакомления и информационные положения.

Список основных возможностей DocuClerk: