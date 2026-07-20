DocuClerk для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rahul Awasthi
|Категория:
|Документы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|111,04 Мб
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DocuClerk — приложение для анализа договоров и других юридических документов с использованием искусственного интеллекта. Программа помогает быстрее находить пункты, на которые стоит обратить внимание перед подписанием контракта. Обработка документов выполняется локально, без передачи данных на внешние серверы, что позволяет сохранить конфиденциальность содержимого.
После загрузки договора приложение автоматически анализирует его структуру и отмечает найденные фрагменты в зависимости от их содержания. Все обнаруженные пункты распределяются по нескольким категориям, включая потенциально рискованные условия, разделы для ознакомления и информационные положения.
Список основных возможностей DocuClerk:
- Автоматический анализ договоров с помощью искусственного интеллекта.
- Выделение важных пунктов и условий непосредственно в тексте документа.
- Разделение найденных фрагментов по категориям в зависимости от степени их значимости.
- Локальная обработка документов без передачи информации в облачные сервисы.
- Быстрое переключение между отмеченными пунктами для последовательного изучения.
- Просмотр подробного отчета со всеми найденными замечаниями.
- Экспорт результатов анализа для последующей передачи специалисту или хранения.
- Расчет ориентировочной оценки готовности договора к подписанию на основе обнаруженных условий.
- Сравнение двух версий документа с отображением внесенных изменений.
- Поддержка проверки различных типов договоров, включая трудовые, банковские, арендные и другие юридические документы.
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