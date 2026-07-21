Compressa для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.99
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MediaHuman
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,14 Мб
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Compressa — программа для пакетного сжатия и конвертирования изображений, предназначенная для уменьшения размера графических файлов без заметного ухудшения их качества. Приложение позволяет быстро обработать большое количество фотографий за один запуск, благодаря чему удобно подходит для оптимизации фотоархивов, подготовки изображений к публикации в интернете и пр.
Пользоваться программой очень легко и просто. Достаточно добавить изображения или папку с файлами, выбрать формат сохранения и задать параметры обработки. Для большинства задач доступны готовые профили сжатия, рассчитанные на различные сценарии использования. При необходимости можно самостоятельно настроить степень сжатия, изменить размеры изображений или выполнить их преобразование в другой формат. Перед сохранением результатов доступен режим предварительного просмотра, позволяющий сравнить исходное изображение с обработанным вариантом и оценить предполагаемый размер итогового файла.
Список основных возможностей Compressa:
- пакетное сжатие большого количества изображений за одну операцию;
- уменьшение размера файлов с сохранением приемлемого качества изображения;
- конвертирование фотографий между различными графическими форматами;
- поддержка популярных типов файлов, включая JPG, JPEG, PNG, WebP, JFIF, HEIC, HEIF и др.;
готовые профили для публикации изображений на сайтах, отправки по электронной почте, размещения в социальных сетях и т.д.;
- ручная настройка параметров качества и степени компрессии;
- изменение размеров изображений по процентному соотношению, ширине или высоте;
- предварительный просмотр результата обработки до сохранения файлов;
- отображение предполагаемого размера изображения после сжатия;
- обработка как отдельных файлов, так и целых папок с фотографиями.
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