Compressa — программа для пакетного сжатия и конвертирования изображений, предназначенная для уменьшения размера графических файлов без заметного ухудшения их качества. Приложение позволяет быстро обработать большое количество фотографий за один запуск, благодаря чему удобно подходит для оптимизации фотоархивов, подготовки изображений к публикации в интернете и пр.

Пользоваться программой очень легко и просто. Достаточно добавить изображения или папку с файлами, выбрать формат сохранения и задать параметры обработки. Для большинства задач доступны готовые профили сжатия, рассчитанные на различные сценарии использования. При необходимости можно самостоятельно настроить степень сжатия, изменить размеры изображений или выполнить их преобразование в другой формат. Перед сохранением результатов доступен режим предварительного просмотра, позволяющий сравнить исходное изображение с обработанным вариантом и оценить предполагаемый размер итогового файла.

Список основных возможностей Compressa: