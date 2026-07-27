Whiteboard для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.301.0.26042704 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:14,89 Мб
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Microsoft Whiteboard — приложение для совместной работы с виртуальной доской, предназначенное для создания заметок, схем, диаграмм и визуального обмена идеями. Сервис позволяет работать как индивидуально, так и в команде, предоставляя единое пространство, доступное с разных устройств. Все изменения синхронизируются через облако, поэтому участники могут одновременно редактировать содержимое и видеть действия друг друга в режиме реального времени.

Приложение поддерживает сенсорное управление, ввод текста, рисование стилусом и создание рукописных заметок. Для ускорения работы доступны готовые шаблоны, коллекция объектов, стикеры, сетки заметок и средства оформления рабочего пространства.

Основные возможности Microsoft Whiteboard:

  • Совместное редактирование досок несколькими пользователями в режиме реального времени.
  • Бесконечное рабочее полотно для заметок, схем, эскизов и диаграмм.
  • Поддержка ввода с клавиатуры, сенсорного экрана, мыши и цифрового пера.
  • Автоматическое распознавание рукописных фигур, линий и стрелок.
  • Более 40 настраиваемых шаблонов для различных сценариев работы.
  • Добавление стикеров, сеток заметок, фигур и других элементов.
  • Копирование и вставка объектов и текста внутри доски.
  • Инструменты выравнивания и привязки объектов для удобного размещения элементов.
  • Настройка цвета и оформления фона рабочей области.
  • Галерея объектов для быстрого доступа к доступным инструментам.
  • Автоматическое сохранение всех изменений в облаке Microsoft.
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