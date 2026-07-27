Microsoft Whiteboard — приложение для совместной работы с виртуальной доской, предназначенное для создания заметок, схем, диаграмм и визуального обмена идеями. Сервис позволяет работать как индивидуально, так и в команде, предоставляя единое пространство, доступное с разных устройств. Все изменения синхронизируются через облако, поэтому участники могут одновременно редактировать содержимое и видеть действия друг друга в режиме реального времени.

Приложение поддерживает сенсорное управление, ввод текста, рисование стилусом и создание рукописных заметок. Для ускорения работы доступны готовые шаблоны, коллекция объектов, стикеры, сетки заметок и средства оформления рабочего пространства.

Основные возможности Microsoft Whiteboard: