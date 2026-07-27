Whiteboard для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.301.0.26042704 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Microsoft Whiteboard — приложение для совместной работы с виртуальной доской, предназначенное для создания заметок, схем, диаграмм и визуального обмена идеями. Сервис позволяет работать как индивидуально, так и в команде, предоставляя единое пространство, доступное с разных устройств. Все изменения синхронизируются через облако, поэтому участники могут одновременно редактировать содержимое и видеть действия друг друга в режиме реального времени.
Приложение поддерживает сенсорное управление, ввод текста, рисование стилусом и создание рукописных заметок. Для ускорения работы доступны готовые шаблоны, коллекция объектов, стикеры, сетки заметок и средства оформления рабочего пространства.
Основные возможности Microsoft Whiteboard:
- Совместное редактирование досок несколькими пользователями в режиме реального времени.
- Бесконечное рабочее полотно для заметок, схем, эскизов и диаграмм.
- Поддержка ввода с клавиатуры, сенсорного экрана, мыши и цифрового пера.
- Автоматическое распознавание рукописных фигур, линий и стрелок.
- Более 40 настраиваемых шаблонов для различных сценариев работы.
- Добавление стикеров, сеток заметок, фигур и других элементов.
- Копирование и вставка объектов и текста внутри доски.
- Инструменты выравнивания и привязки объектов для удобного размещения элементов.
- Настройка цвета и оформления фона рабочей области.
- Галерея объектов для быстрого доступа к доступным инструментам.
- Автоматическое сохранение всех изменений в облаке Microsoft.
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