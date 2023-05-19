Stormboard для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stormboard
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,82 Мб
Stormboard - приложение предлагает пользователям совместную и организованную среду для творческой и продуктивной деятельности. Создание нового проекта - это простой и интуитивно понятный процесс. Дайте проекту имя и сразу же начинайте добавлять в него новые элементы. У вас есть возможность создавать различные разделы внутри проекта и эффективно организовывать содержимое.
Добавление новых участников осуществляется с помощью кнопки "Плюс".Если член команды приглашает другого пользователя присоединиться к проекту, приглашение появляется в разделе Мои приглашения приложения.
В рамках каждого проекта доступна специальная сессия чата, позволяющая пользователям участвовать в углубленных обсуждениях проекта и связанных с ним тем. Эта функция служит центром коммуникации, позволяя членам команды обмениваться идеями, делиться мнениями и эффективно согласовывать свои усилия.
Кроме того, Stormboard включает в себя раздел задач, где пользователи могут визуализировать и управлять всеми связанными задачами. Эта функция помогает в организации проекта, отслеживании задач и контроле за ходом выполнения, обеспечивая достижение поставленных целей.
Для поддержания организованного рабочего пространства Stormboard предоставляет возможность сортировки и категоризации проектов на основе тем и других показателей. Кроме того, проекты можно хранить в различных папках, обеспечивая структурированную и свободную от беспорядка среду.
Приложение позволяет пользователям эффективно сотрудничать, проводить мозговые штурмы и организовывать свои проекты. Благодаря широкому набору функций, включая универсальное сочетание элементов доски, надежные инструменты совместной работы, чат, визуализацию задач, опции сортировки и возможности настройки, Stormboard представляет собой удобную и эффективную платформу для творческого самовыражения, коллективной работы и управления проектами.
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Admin
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