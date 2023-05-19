Stormboard для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,82 Мб
Stormboard скриншот № 1
Stormboard скриншот № 2
Stormboard скриншот № 3
Stormboard скриншот № 4

Stormboard - приложение предлагает пользователям совместную и организованную среду для творческой и продуктивной деятельности. Создание нового проекта - это простой и интуитивно понятный процесс. Дайте проекту имя и сразу же начинайте добавлять в него новые элементы. У вас есть возможность создавать различные разделы внутри проекта и эффективно организовывать содержимое.

Добавление новых участников осуществляется с помощью кнопки "Плюс".Если член команды приглашает другого пользователя присоединиться к проекту, приглашение появляется в разделе Мои приглашения приложения.

В рамках каждого проекта доступна специальная сессия чата, позволяющая пользователям участвовать в углубленных обсуждениях проекта и связанных с ним тем. Эта функция служит центром коммуникации, позволяя членам команды обмениваться идеями, делиться мнениями и эффективно согласовывать свои усилия.

Кроме того, Stormboard включает в себя раздел задач, где пользователи могут визуализировать и управлять всеми связанными задачами. Эта функция помогает в организации проекта, отслеживании задач и контроле за ходом выполнения, обеспечивая достижение поставленных целей.

Для поддержания организованного рабочего пространства Stormboard предоставляет возможность сортировки и категоризации проектов на основе тем и других показателей. Кроме того, проекты можно хранить в различных папках, обеспечивая структурированную и свободную от беспорядка среду.

Приложение позволяет пользователям эффективно сотрудничать, проводить мозговые штурмы и организовывать свои проекты. Благодаря широкому набору функций, включая универсальное сочетание элементов доски, надежные инструменты совместной работы, чат, визуализацию задач, опции сортировки и возможности настройки, Stormboard представляет собой удобную и эффективную платформу для творческого самовыражения, коллективной работы и управления проектами.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Новая ПочтаНовая Почта 5.120.3

Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут...

скачать anWriter freeanWriter free 1.8.4.2

Небольшой бесплатный редактор кода для программистов, который не требует регистрации или...

скачать AnyScannerAnyScanner 1.1.29_1

Бесплатное Android-приложение для быстрого и простого сканирования документов: заметок,...

скачать Resume BuilderResume Builder 7.5

Удобное приложение для создания профессиональных резюме в формате PDF. Доступно более чем...

скачать Pocket CRMPocket CRM 3.3.0

Мобильная CRM-система для Android, которая помогает управлять базой данных клиентов для вашего...

скачать CamScannerCamScanner 6.6.0.2112050000

CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно...

Отзывы о программе Stormboard

Admin

Отзывов о программе Stormboard 4.1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв