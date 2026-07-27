Date Convert для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|google_5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Украинский
|Разработчик:
|dev10app
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,9 Мб
|СКАЧАТЬ
Date Convert — приложение для работы с несколькими календарными системами, которое позволяет преобразовывать даты между григорианским, персидским и исламским календарями, отображая результат как в числовом, так и в текстовом формате.
Помимо конвертации дат, приложение содержит дополнительные инструменты для получения разной полезной информации. Можно вывести текущую дату в область уведомлений, настроив внешний вид отображения, выбрать нужный календарь, изменить размер текста, цвет и другие параметры. Также доступны сведения о праздниках, памятных датах и событиях, связанных с иранским, исламским и мировым календарями. Встроенный калькулятор возраста помогает определить количество прожитых лет, месяцев и дней с учетом выбранной системы летоисчисления. Для быстрого доступа к информации предусмотрены настраиваемые виджеты, которые можно разместить на главном экране устройства.
Основные возможности Date Convert:
- Преобразование дат между григорианским, персидским и исламским календарями.
- Отображение результата в цифровом и текстовом формате.
- Вывод текущей даты в панели уведомлений с гибкими настройками оформления.
- Изменение цвета, размера текста и параметров отображения уведомлений.
- Расчет знака зодиака по выбранной дате.
- Просмотр государственных праздников иранского календаря.
- Отображение исламских, мировых и национальных памятных событий.
- Калькулятор возраста с поддержкой всех доступных календарей.
- Восемь настраиваемых виджетов с возможностью изменения размера и внешнего вида.
- Поддержка нескольких календарных систем в одном приложении.
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