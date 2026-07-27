Date Convert — приложение для работы с несколькими календарными системами, которое позволяет преобразовывать даты между григорианским, персидским и исламским календарями, отображая результат как в числовом, так и в текстовом формате.

Помимо конвертации дат, приложение содержит дополнительные инструменты для получения разной полезной информации. Можно вывести текущую дату в область уведомлений, настроив внешний вид отображения, выбрать нужный календарь, изменить размер текста, цвет и другие параметры. Также доступны сведения о праздниках, памятных датах и событиях, связанных с иранским, исламским и мировым календарями. Встроенный калькулятор возраста помогает определить количество прожитых лет, месяцев и дней с учетом выбранной системы летоисчисления. Для быстрого доступа к информации предусмотрены настраиваемые виджеты, которые можно разместить на главном экране устройства.

Основные возможности Date Convert: