Enlargen для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение:10 дней
Версия:0.7.0 beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:136,22 Мб
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Enlargen скриншот № 1
Enlargen скриншот № 2

Enlargen — приложение для увеличения и улучшения качества цифровых изображений с использованием локальных алгоритмов искусственного интеллекта. Программа предназначена для восстановления фотографий с низким разрешением, устранения размытости и повышения детализации без необходимости загружать файлы в облачные сервисы.

Enlargen анализирует содержимое фотографии и восстанавливает недостающие детали. При обработке программа распознает лица, текст, волосы, мелкие элементы и различные текстуры, стараясь сделать их максимально естественными.

При необходимости можно вручную изменить яркость, цветовой баланс, резкость, интенсивность эффектов и другие параметры, а также применять обработку только к выбранным областям изображения. Для автоматической работы предусмотрен режим Autopilot, который самостоятельно анализирует фотографию, выбирает подходящую модель ИИ, коэффициент увеличения и параметры улучшения.

Список основных возможностей Enlargen:

  • Увеличение изображений с коэффициентом до 16x.
  • Использование локального искусственного интеллекта без передачи фотографий на удаленные серверы.
  • Восстановление мелких деталей, текстур, текста, лиц и других элементов изображения.
  • Повышение четкости размытых и фотографий с низким разрешением.
  • Неразрушающее редактирование с сохранением оригинального изображения.
  • Настройка яркости, контрастности, цвета, резкости и дополнительных эффектов.
  • Локальное применение изменений только к выбранным участкам фотографии.
  • Автоматический режим Autopilot с подбором оптимальных параметров обработки.
  • Создание собственных пресетов для повторного использования.
  • Пакетная обработка нескольких изображений с применением сохраненных настроек.
  • Удобная область предварительного просмотра с возможностью сразу оценить результат обработки.
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