Enlargen — приложение для увеличения и улучшения качества цифровых изображений с использованием локальных алгоритмов искусственного интеллекта. Программа предназначена для восстановления фотографий с низким разрешением, устранения размытости и повышения детализации без необходимости загружать файлы в облачные сервисы.

Enlargen анализирует содержимое фотографии и восстанавливает недостающие детали. При обработке программа распознает лица, текст, волосы, мелкие элементы и различные текстуры, стараясь сделать их максимально естественными.

При необходимости можно вручную изменить яркость, цветовой баланс, резкость, интенсивность эффектов и другие параметры, а также применять обработку только к выбранным областям изображения. Для автоматической работы предусмотрен режим Autopilot, который самостоятельно анализирует фотографию, выбирает подходящую модель ИИ, коэффициент увеличения и параметры улучшения.

Список основных возможностей Enlargen: