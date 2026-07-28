Enlargen для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.99
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|0.7.0 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ramon
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|136,22 Мб
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Enlargen — приложение для увеличения и улучшения качества цифровых изображений с использованием локальных алгоритмов искусственного интеллекта. Программа предназначена для восстановления фотографий с низким разрешением, устранения размытости и повышения детализации без необходимости загружать файлы в облачные сервисы.
Enlargen анализирует содержимое фотографии и восстанавливает недостающие детали. При обработке программа распознает лица, текст, волосы, мелкие элементы и различные текстуры, стараясь сделать их максимально естественными.
При необходимости можно вручную изменить яркость, цветовой баланс, резкость, интенсивность эффектов и другие параметры, а также применять обработку только к выбранным областям изображения. Для автоматической работы предусмотрен режим Autopilot, который самостоятельно анализирует фотографию, выбирает подходящую модель ИИ, коэффициент увеличения и параметры улучшения.
Список основных возможностей Enlargen:
- Увеличение изображений с коэффициентом до 16x.
- Использование локального искусственного интеллекта без передачи фотографий на удаленные серверы.
- Восстановление мелких деталей, текстур, текста, лиц и других элементов изображения.
- Повышение четкости размытых и фотографий с низким разрешением.
- Неразрушающее редактирование с сохранением оригинального изображения.
- Настройка яркости, контрастности, цвета, резкости и дополнительных эффектов.
- Локальное применение изменений только к выбранным участкам фотографии.
- Автоматический режим Autopilot с подбором оптимальных параметров обработки.
- Создание собственных пресетов для повторного использования.
- Пакетная обработка нескольких изображений с применением сохраненных настроек.
- Удобная область предварительного просмотра с возможностью сразу оценить результат обработки.
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