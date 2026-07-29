Unique — приложение для планирования повседневных задач, ведения заметок и формирования привычек, разработанное с учетом особенностей людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которое объединяет ежедневник, журнал, трекер привычек, контроль настроения и систему управления задачами в одном интерфейсе.

Приложение позволяет вести краткие ежедневные записи, отмечать настроение, уровень энергии и стресс, а также наблюдать, как различные привычки, сон и повседневная активность влияют на самочувствие. Планировщик ориентирован на гибкую организацию задач: крупные цели можно разбивать на небольшие шаги, выделять наиболее важные дела и при необходимости корректировать планы без необходимости полностью перестраивать список.

Для поддержки пользователей доступны курсы, основанные на принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), посвященные вопросам прокрастинации, эмоциональной перегрузки и развитию полезных поведенческих навыков. Дополнительно предусмотрены медитации с использованием ИИ.

Основные возможности Unique: