Unique для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
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Размер:40,96 Мб
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Unique — приложение для планирования повседневных задач, ведения заметок и формирования привычек, разработанное с учетом особенностей людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которое объединяет ежедневник, журнал, трекер привычек, контроль настроения и систему управления задачами в одном интерфейсе.

Приложение позволяет вести краткие ежедневные записи, отмечать настроение, уровень энергии и стресс, а также наблюдать, как различные привычки, сон и повседневная активность влияют на самочувствие. Планировщик ориентирован на гибкую организацию задач: крупные цели можно разбивать на небольшие шаги, выделять наиболее важные дела и при необходимости корректировать планы без необходимости полностью перестраивать список.

Для поддержки пользователей доступны курсы, основанные на принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), посвященные вопросам прокрастинации, эмоциональной перегрузки и развитию полезных поведенческих навыков. Дополнительно предусмотрены медитации с использованием ИИ.

Основные возможности Unique:

  • Ежедневник для создания личных записей и фиксации событий дня.
  • Трекер настроения с возможностью сохранять заметки, уровень энергии и эмоциональное состояние.
  • Планировщик задач с выбором приоритетов и разделением крупных целей на последовательные этапы.
  • Система отслеживания выполнения задач с возможностью возвращаться к незавершенным делам.
  • Трекер привычек для формирования регулярных действий и поддержания ежедневного или еженедельного распорядка.
  • Курсы на основе когнитивно-поведенческой терапии, посвященные развитию навыков саморегуляции при СДВГ.
  • Медитации с использованием искусственного интеллекта для улучшения концентрации, расслабления и эмоционального баланса.
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