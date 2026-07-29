Unique для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Univi Group sp. z o.o.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|40,96 Мб
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Unique — приложение для планирования повседневных задач, ведения заметок и формирования привычек, разработанное с учетом особенностей людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которое объединяет ежедневник, журнал, трекер привычек, контроль настроения и систему управления задачами в одном интерфейсе.
Приложение позволяет вести краткие ежедневные записи, отмечать настроение, уровень энергии и стресс, а также наблюдать, как различные привычки, сон и повседневная активность влияют на самочувствие. Планировщик ориентирован на гибкую организацию задач: крупные цели можно разбивать на небольшие шаги, выделять наиболее важные дела и при необходимости корректировать планы без необходимости полностью перестраивать список.
Для поддержки пользователей доступны курсы, основанные на принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), посвященные вопросам прокрастинации, эмоциональной перегрузки и развитию полезных поведенческих навыков. Дополнительно предусмотрены медитации с использованием ИИ.
Основные возможности Unique:
- Ежедневник для создания личных записей и фиксации событий дня.
- Трекер настроения с возможностью сохранять заметки, уровень энергии и эмоциональное состояние.
- Планировщик задач с выбором приоритетов и разделением крупных целей на последовательные этапы.
- Система отслеживания выполнения задач с возможностью возвращаться к незавершенным делам.
- Трекер привычек для формирования регулярных действий и поддержания ежедневного или еженедельного распорядка.
- Курсы на основе когнитивно-поведенческой терапии, посвященные развитию навыков саморегуляции при СДВГ.
- Медитации с использованием искусственного интеллекта для улучшения концентрации, расслабления и эмоционального баланса.
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