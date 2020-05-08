Таблица Калорийности - это незаменимый помощник каждого, кому необходимо считать потребляемые калории, планировать свой рацион и снижать свой вес до оптимальных показателей. Приложение будет полезно спортсменам, как профессионалам, так и любителям или новичкам, людям предпочитающим здоровое питание и здоровый образ жизни, а также всем тем, кому была назначена диета по состоянию здоровья, либо же с целью похудения.
Доступен каталог продуктов, позволяющий оценить калорийность тех или иных ингредиентов в блюде, имеются рецепты вкусных блюд, а также детальная статистика по потребляемым калориям, темпам набора или наоборот - потери веса, а также соблюдении питьевого режима. Такой калькулятор калорий позволяет отслеживать динамику потери лишних килограммов и позволяет систематизировать свою активность в сочетании с приемами пищи.
Основные возможности:
Каталог деятельности, где можно получить всю информацию о том, сколько человек затрачивает калорий на те или иные виды физических нагрузок.
Каталог продуктов, позволяющий оценить калорийность тех или иных ингредиентов в блюде.
Ежедневный рацион.
Рецепты вкусных и полезных блюд.
Детальная статистика по потребляемым калориям, темпам набора или потери веса.