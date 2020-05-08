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Таблица Калорийности для Android

Таблица Калорийности 3.3.99 для Android

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Описание Таблица Калорийности 3.3.99 для AndroidОписание   Скачать Таблица Калорийности 3.3.99 для AndroidСКАЧАТЬ (25,17 Мб) Скриншоты Таблица Калорийности 3.3.99 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Таблица Калорийности 3.3.99 для AndroidСтатистика   Отзывы о Таблица Калорийности 3.3.99 для AndroidОтзывы (0)  
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Таблица Калорийности - это незаменимый помощник каждого, кому необходимо считать потребляемые калории, планировать свой рацион и снижать свой вес до оптимальных показателей. Приложение будет полезно спортсменам, как профессионалам, так и любителям или новичкам, людям предпочитающим здоровое питание и здоровый образ жизни, а также всем тем, кому была назначена диета по состоянию здоровья, либо же с целью похудения.

Доступен каталог продуктов, позволяющий оценить калорийность тех или иных ингредиентов в блюде, имеются рецепты вкусных блюд, а также детальная статистика по потребляемым калориям, темпам набора или наоборот - потери веса, а также соблюдении питьевого режима. Такой калькулятор калорий позволяет отслеживать динамику потери лишних килограммов и позволяет систематизировать свою активность в сочетании с приемами пищи.

Основные возможности:

  • Каталог деятельности, где можно получить всю информацию о том, сколько человек затрачивает калорий на те или иные виды физических нагрузок.
  • Каталог продуктов, позволяющий оценить калорийность тех или иных ингредиентов в блюде.
  • Ежедневный рацион.
  • Рецепты вкусных и полезных блюд.
  • Детальная статистика по потребляемым калориям, темпам набора или потери веса.
Таблица Калорийности
Таблица Калорийности
Таблица Калорийности
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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