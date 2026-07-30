Hiberden для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $179
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Agave Information Solutions
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,93 Мб
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Hiberden — приложение для организации архивного хранения данных с поддержкой правила резервного копирования 3-2-1. Программа помогает создавать несколько копий важных файлов, распределяя их между различными типами хранилищ. Поддерживаются ленточные накопители LTO, сетевые хранилища NAS, локальные диски и облачные сервисы.
Работа программы основана на системе политик архивирования. Пользователь самостоятельно определяет количество копий, место их хранения, сроки хранения и другие параметры. После создания политики достаточно добавить необходимые данные в архив, а дальнейшая обработка выполняется автоматически. Для контроля целостности используется проверка по цифровым отпечаткам: архивы проверяются сразу после записи, а затем повторно анализируются по расписанию.
Отдельное внимание уделено интеграции с ИИ-помощниками через протокол MCP. Приложение позволяет подключать совместимые языковые модели для анализа архивов и получения информации по содержимому хранилищ. С помощью таких инструментов можно находить нужные версии файлов, просматривать содержимое архивных носителей, формировать отчеты и выполнять другие операции без ручного поиска.
Список основных возможностей Hiberden:
- Архивирование данных на LTO-ленты, NAS, локальные и облачные хранилища.
- Создание и настройка политик хранения данных.
- Автоматическая обработка архивов после добавления файлов.
- Проверка целостности данных с использованием цифровых отпечатков.
- Периодическая повторная верификация архивов по расписанию.
- Централизованное управление всеми задачами архивирования.
- Интеграция с ИИ-моделями через MCP.
- Поиск архивных данных и разных версий файлов с помощью ИИ.
- Формирование отчетов и работа с содержимым архивов.
- Ограничение опасных операций для повышения безопасности хранения.
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