Hiberden для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $179
Ограничение:30 дней
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
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Размер:6,93 Мб
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Hiberden — приложение для организации архивного хранения данных с поддержкой правила резервного копирования 3-2-1. Программа помогает создавать несколько копий важных файлов, распределяя их между различными типами хранилищ. Поддерживаются ленточные накопители LTO, сетевые хранилища NAS, локальные диски и облачные сервисы.

Работа программы основана на системе политик архивирования. Пользователь самостоятельно определяет количество копий, место их хранения, сроки хранения и другие параметры. После создания политики достаточно добавить необходимые данные в архив, а дальнейшая обработка выполняется автоматически. Для контроля целостности используется проверка по цифровым отпечаткам: архивы проверяются сразу после записи, а затем повторно анализируются по расписанию.

Отдельное внимание уделено интеграции с ИИ-помощниками через протокол MCP. Приложение позволяет подключать совместимые языковые модели для анализа архивов и получения информации по содержимому хранилищ. С помощью таких инструментов можно находить нужные версии файлов, просматривать содержимое архивных носителей, формировать отчеты и выполнять другие операции без ручного поиска.

Список основных возможностей Hiberden:

  • Архивирование данных на LTO-ленты, NAS, локальные и облачные хранилища.
  • Создание и настройка политик хранения данных.
  • Автоматическая обработка архивов после добавления файлов.
  • Проверка целостности данных с использованием цифровых отпечатков.
  • Периодическая повторная верификация архивов по расписанию.
  • Централизованное управление всеми задачами архивирования.
  • Интеграция с ИИ-моделями через MCP.
  • Поиск архивных данных и разных версий файлов с помощью ИИ.
  • Формирование отчетов и работа с содержимым архивов.
  • Ограничение опасных операций для повышения безопасности хранения.
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