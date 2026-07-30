Hiberden — приложение для организации архивного хранения данных с поддержкой правила резервного копирования 3-2-1. Программа помогает создавать несколько копий важных файлов, распределяя их между различными типами хранилищ. Поддерживаются ленточные накопители LTO, сетевые хранилища NAS, локальные диски и облачные сервисы.

Работа программы основана на системе политик архивирования. Пользователь самостоятельно определяет количество копий, место их хранения, сроки хранения и другие параметры. После создания политики достаточно добавить необходимые данные в архив, а дальнейшая обработка выполняется автоматически. Для контроля целостности используется проверка по цифровым отпечаткам: архивы проверяются сразу после записи, а затем повторно анализируются по расписанию.

Отдельное внимание уделено интеграции с ИИ-помощниками через протокол MCP. Приложение позволяет подключать совместимые языковые модели для анализа архивов и получения информации по содержимому хранилищ. С помощью таких инструментов можно находить нужные версии файлов, просматривать содержимое архивных носителей, формировать отчеты и выполнять другие операции без ручного поиска.

Список основных возможностей Hiberden: