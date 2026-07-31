AngelBossKey — программа для быстрого скрытия открытых окон и приложений с помощью заранее заданной горячей клавиши. Она предназначена для пользователей, которым требуется оперативно убрать с экрана рабочие документы, браузер, мультимедийные программы, игры или другие приложения без их закрытия.

Приложение анализирует список запущенных процессов и позволяет выбрать программы, которые будут скрываться. В качестве критерия можно использовать название приложения или отдельные слова, содержащиеся в заголовке окна. Дополнительно поддерживается автоматическое скрытие отдельных категорий программ, включая браузеры, медиаплееры и менеджеры загрузок.

Во время скрытия окон AngelBossKey может одновременно отключать воспроизведение звука, чтобы работа приложений оставалась незаметной. При необходимости программа скрывает собственное окно и значок в системном трее. Для автоматизации предусмотрены дополнительные условия срабатывания, включая отсутствие активности пользователя или обнаружение движения перед веб-камерой.

Список основных возможностей AngelBossKey: