AngelBossKey для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $30.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|25.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AngelBossKey
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,75 Мб
|СКАЧАТЬ
AngelBossKey — программа для быстрого скрытия открытых окон и приложений с помощью заранее заданной горячей клавиши. Она предназначена для пользователей, которым требуется оперативно убрать с экрана рабочие документы, браузер, мультимедийные программы, игры или другие приложения без их закрытия.
Приложение анализирует список запущенных процессов и позволяет выбрать программы, которые будут скрываться. В качестве критерия можно использовать название приложения или отдельные слова, содержащиеся в заголовке окна. Дополнительно поддерживается автоматическое скрытие отдельных категорий программ, включая браузеры, медиаплееры и менеджеры загрузок.
Во время скрытия окон AngelBossKey может одновременно отключать воспроизведение звука, чтобы работа приложений оставалась незаметной. При необходимости программа скрывает собственное окно и значок в системном трее. Для автоматизации предусмотрены дополнительные условия срабатывания, включая отсутствие активности пользователя или обнаружение движения перед веб-камерой.
Список основных возможностей AngelBossKey:
- Скрытие одного или нескольких окон по настраиваемой горячей клавише.
- Создание списка приложений, которые необходимо скрывать.
- Поиск окон по названию программы или ключевым словам в заголовке.
- Автоматическое скрытие браузеров, медиаплееров и менеджеров загрузок.
- Отключение звука у скрытых приложений.
- Поддержка полноэкранных игр и других крупных окон.
- Автоматическое скрытие при отсутствии активности мыши и клавиатуры.
- Использование веб-камеры для обнаружения приближения человека и автоматического скрытия окон.
- Возможность запуска скрытого режима работы с маскировкой собственного окна и значка в системном трее.
- Настройка альтернативных способов активации скрытия, включая действия мышью.
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