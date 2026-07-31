AngelBossKey для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $30.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:25.0.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,75 Мб
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AngelBossKey — программа для быстрого скрытия открытых окон и приложений с помощью заранее заданной горячей клавиши. Она предназначена для пользователей, которым требуется оперативно убрать с экрана рабочие документы, браузер, мультимедийные программы, игры или другие приложения без их закрытия.

Приложение анализирует список запущенных процессов и позволяет выбрать программы, которые будут скрываться. В качестве критерия можно использовать название приложения или отдельные слова, содержащиеся в заголовке окна. Дополнительно поддерживается автоматическое скрытие отдельных категорий программ, включая браузеры, медиаплееры и менеджеры загрузок.

Во время скрытия окон AngelBossKey может одновременно отключать воспроизведение звука, чтобы работа приложений оставалась незаметной. При необходимости программа скрывает собственное окно и значок в системном трее. Для автоматизации предусмотрены дополнительные условия срабатывания, включая отсутствие активности пользователя или обнаружение движения перед веб-камерой.

Список основных возможностей AngelBossKey:

  • Скрытие одного или нескольких окон по настраиваемой горячей клавише.
  • Создание списка приложений, которые необходимо скрывать.
  • Поиск окон по названию программы или ключевым словам в заголовке.
  • Автоматическое скрытие браузеров, медиаплееров и менеджеров загрузок.
  • Отключение звука у скрытых приложений.
  • Поддержка полноэкранных игр и других крупных окон.
  • Автоматическое скрытие при отсутствии активности мыши и клавиатуры.
  • Использование веб-камеры для обнаружения приближения человека и автоматического скрытия окон.
  • Возможность запуска скрытого режима работы с маскировкой собственного окна и значка в системном трее.
  • Настройка альтернативных способов активации скрытия, включая действия мышью.
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