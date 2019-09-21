В общем, с AVG Internet Security вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность и защиту от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.

AVG Internet Security - комплексное антивирусное решение для защиты компьютера от всех известных и новых угроз, включая вирусы, червей, троянов, программ-шпионов, adware, хакерских атак, спама и пр. В состав этого пакета входят модули Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Spam и Firewall. Кроме этого, новые версии приложения позволяют выполнять облачную проверку подозрительных файлов, оптимизировать производительность системы и удалять данные без возможности восстановления.

360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает