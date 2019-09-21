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AVG Internet Security 2019 Build 19.8.3108
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4.33 из 5, всего оценок - 406
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- Рейтинг программы - 4.33 из 5
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AVG Internet Security - комплексное антивирусное решение для защиты компьютера от всех известных и новых угроз, включая вирусы, червей, троянов, программ-шпионов, adware, хакерских атак, спама и пр. В состав этого пакета входят модули Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Spam и Firewall. Кроме этого, новые версии приложения позволяют выполнять облачную проверку подозрительных файлов, оптимизировать производительность системы и удалять данные без возможности восстановления.
Если рассматривать "начинку" AVG Internet Security более детально, то можно выделить такие компоненты:
- PC Analyzer - полная защита компьютера, который не подключен к сети. Этот компонент может обнаруживать все известные типы вирусов, шпионского ПО, руткиты и другие вредоносные элементы.
- Антивирус Anti-Virus и антишпион Anti-Spyware - обеспечивают постоянную защиту компьютера в режиме реального времени: каждый файл сканируется на наличие угроз при открытии, сохранении или копировании, тем самым оберегая систему ПК.
- Защита от руткитов Anti-Rootkit - специальный блок для обнаружения и удаления руткитов.
- Web-защита Surf-Shield - непрерывная защита ежедневного серфинга в интернете, когда каждая ссылка и посещаемый ресурс тщательно мониторятся перед загрузкой. Этот компонент поможет обезопаситься от сайтов с эксплойтами, фишинговых страниц, взломанных ресурсов и т.д.
- Online Shield - дополнительный модуль защиты в интернете, который обнаруживает как новейшие, так и распространенные разновидности вредоносного ПО, останавливая загрузку страницы с опасными объектами и прекращая скачивание вирусных файлов.
- Защита Identity Protection - выявление новейших угроз путем отслеживания всех процессов в системе, что позволяет определить малейшую возможную опасность для ПК, которой даже еще нет в антивирусной базе.
- Защита личных данных Identity Alert - не позволяйте вашей персональной информации и идентификационным данным стать достоянием общественности или злоумышленников. Такие данные как номер кредитной карты, адрес электронной почты или номер мобильного телефона теперь находятся под усиленной охраной.
- Сканер электронной почты и модуль Anti-Spam помогут предотвратить заражение компьютера через почтовую корреспонденцию и избавиться от назойливых и раздражающих писем, которые засоряют электронный ящик.
- Брандмауэр AVG Firewall позволит вам контролировать весь сетевой трафик на компьютере. Тут можно настроить доступ и блокировку подключения к сети, а также получение и отправку любых видов данных, что поможет избежать хакерских атак.
- Хранилище данных - этот компонент предназначен для создания специального надежного раздела для хранения особо ценных приватных данных. Содержимое такого сейфа шифруется и защищается паролем, предотвращая несанкционированный доступ.
В общем, с AVG Internet Security вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность и защиту от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.
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Отзывы о программе AVG Internet Security
сергей про AVG Internet Security 2017 Build 17.5.3021 [08-07-2017]
Насколько хорош данный продукт я не знаю,но обновление баз сигнатур крайне редкое,не чаще раза в сутки. Это плохо. МСЕ и НОД32 обновляют несколько раз в сутки. Нет доверия к данному продукту. Снесу я его.
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NFHFC про AVG Internet Security 2017 Build 17.4.3014 [23-06-2017]
У меня AVG Internet Security 2017. После установки прошло 2 месяца, предлагается обновить до Premium, т.к. не может удалить Троян Patched4_c.BDR. Лицензия на 1 год 1717 руб. Что это - новый развод на бабки? Если эти обновления носят регулярный характер, так на хрена мне нужен такой антивирус. У кого такая же проблема прошу подсказать что делать.
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Александр про AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008 [01-04-2017]
Антивирус отстойнейший: торчит в оперативной памяти даже тогда, когда в нём нет надобности. Удаляется плохо: после удаления остаётся папка на 800 мегабайт совершенно бесполезных файлов, которые невозможно убрать обычным способом. К тому же, этот AVG блокирует подключение к компьютеру через кабель некоторых цифровых фотоаппаратов.
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Bars в ответ Александр про AVG Internet Security 2017 Build 17.6.3029 [13-09-2017]
Ты умник,а где должен находится антивирус по твоему,тупо лежать на жестком диске,и еще написал "когда в нем нет надобности",дурак что ли, любой антивирус работает постоянно и стоит на защите,а то потом будешь кричать вот,он не работает ,пропустил,а тк был выключен.Тот же сраный защитник пока не отключишь как и все антивирусы работает.Поставь сканеры и тогда в памяти не будет.И не лей людям ложь,если сам не разбираешься умник.
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Bars в ответ Александр про AVG Internet Security 2017 Build 17.6.3029 [13-09-2017]
Изучай антивирусы сперва умник,а потом байки рассказывай.
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Osaka O.Hara про AVG Internet Security 2017 Build 17.1.3006 [07-03-2017]
С удивлением читаю плохие отзывы о AVG I.S. Я пользуюсь этим антивирусом уже более 7 лет и меняю его только из желания попробовать что-то другое.После недели-двух использования других антивирусов снова возвращаюсь на AVG I.S. Спокойный,без паранои антивирус работает нормально на Виндовс-7.Почти постоянно идет акция -можно установить антивирь бесплатно на год.
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Максим про AVG Internet Security 2016 Build 16.81.7640 [11-08-2016]
Скажите как отключить предупреждение, ваша интернет защита не полностью, обновить до avg internet security, у меня AVG antivirus free.
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