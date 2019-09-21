AVG Internet Security для Windows

AVG Internet Security 2019 Build 19.8.3108

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Описание AVG Internet Security 2019 Build 19.8.3108Описание   Скачать AVG Internet Security 2019 Build 19.8.3108СКАЧАТЬ (382,11 Мб) Скриншоты AVG Internet Security 2019 Build 19.8.3108Скриншоты (10)   Статистика AVG Internet Security 2019 Build 19.8.3108Статистика   Отзывы о AVG Internet Security 2019 Build 19.8.3108Отзывы (295)  
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4.33 из 5, всего оценок - 406
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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AVG Internet Security - комплексное антивирусное решение для защиты компьютера от всех известных и новых угроз, включая вирусы, червей, троянов, программ-шпионов, adware, хакерских атак, спама и пр. В состав этого пакета входят модули Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Spam и Firewall. Кроме этого, новые версии приложения позволяют выполнять облачную проверку подозрительных файлов, оптимизировать производительность системы и удалять данные без возможности восстановления.

Если рассматривать "начинку" AVG Internet Security более детально, то можно выделить такие компоненты:

  • PC Analyzer - полная защита компьютера, который не подключен к сети. Этот компонент может обнаруживать все известные типы вирусов, шпионского ПО, руткиты и другие вредоносные элементы.
  • Антивирус Anti-Virus и антишпион Anti-Spyware - обеспечивают постоянную защиту компьютера в режиме реального времени: каждый файл сканируется на наличие угроз при открытии, сохранении или копировании, тем самым оберегая систему ПК.
  • Защита от руткитов Anti-Rootkit - специальный блок для обнаружения и удаления руткитов.
  • Web-защита Surf-Shield - непрерывная защита ежедневного серфинга в интернете, когда каждая ссылка и посещаемый ресурс тщательно мониторятся перед загрузкой. Этот компонент поможет обезопаситься от сайтов с эксплойтами, фишинговых страниц, взломанных ресурсов и т.д.
  • Online Shield - дополнительный модуль защиты в интернете, который обнаруживает как новейшие, так и распространенные разновидности вредоносного ПО, останавливая загрузку страницы с опасными объектами и прекращая скачивание вирусных файлов.
  • Защита Identity Protection - выявление новейших угроз путем отслеживания всех процессов в системе, что позволяет определить малейшую возможную опасность для ПК, которой даже еще нет в антивирусной базе.
  • Защита личных данных Identity Alert - не позволяйте вашей персональной информации и идентификационным данным стать достоянием общественности или злоумышленников. Такие данные как номер кредитной карты, адрес электронной почты или номер мобильного телефона теперь находятся под усиленной охраной.
  • Сканер электронной почты и модуль Anti-Spam помогут предотвратить заражение компьютера через почтовую корреспонденцию и избавиться от назойливых и раздражающих писем, которые засоряют электронный ящик.
  • Брандмауэр AVG Firewall позволит вам контролировать весь сетевой трафик на компьютере. Тут можно настроить доступ и блокировку подключения к сети, а также получение и отправку любых видов данных, что поможет избежать хакерских атак.
  • Хранилище данных - этот компонент предназначен для создания специального надежного раздела для хранения особо ценных приватных данных. Содержимое такого сейфа шифруется и защищается паролем, предотвращая несанкционированный доступ.

В общем, с AVG Internet Security вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность и защиту от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.

AVG Internet Security
AVG Internet Security
AVG Internet Security
AVG Internet Security
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 988 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 384 285
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе AVG Internet Security

сергей про AVG Internet Security 2017 Build 17.5.3021 [08-07-2017]

Насколько хорош данный продукт я не знаю,но обновление баз сигнатур крайне редкое,не чаще раза в сутки. Это плохо. МСЕ и НОД32 обновляют несколько раз в сутки. Нет доверия к данному продукту. Снесу я его.
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NFHFC про AVG Internet Security 2017 Build 17.4.3014 [23-06-2017]

У меня AVG Internet Security 2017. После установки прошло 2 месяца, предлагается обновить до Premium, т.к. не может удалить Троян Patched4_c.BDR. Лицензия на 1 год 1717 руб. Что это - новый развод на бабки? Если эти обновления носят регулярный характер, так на хрена мне нужен такой антивирус. У кого такая же проблема прошу подсказать что делать.
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Александр про AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008 [01-04-2017]

Антивирус отстойнейший: торчит в оперативной памяти даже тогда, когда в нём нет надобности. Удаляется плохо: после удаления остаётся папка на 800 мегабайт совершенно бесполезных файлов, которые невозможно убрать обычным способом. К тому же, этот AVG блокирует подключение к компьютеру через кабель некоторых цифровых фотоаппаратов.
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Bars в ответ Александр про AVG Internet Security 2017 Build 17.6.3029 [13-09-2017]

Ты умник,а где должен находится антивирус по твоему,тупо лежать на жестком диске,и еще написал "когда в нем нет надобности",дурак что ли, любой антивирус работает постоянно и стоит на защите,а то потом будешь кричать вот,он не работает ,пропустил,а тк был выключен.Тот же сраный защитник пока не отключишь как и все антивирусы работает.Поставь сканеры и тогда в памяти не будет.И не лей людям ложь,если сам не разбираешься умник.
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Bars в ответ Александр про AVG Internet Security 2017 Build 17.6.3029 [13-09-2017]

Изучай антивирусы сперва умник,а потом байки рассказывай.
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Osaka O.Hara про AVG Internet Security 2017 Build 17.1.3006 [07-03-2017]

С удивлением читаю плохие отзывы о AVG I.S. Я пользуюсь этим антивирусом уже более 7 лет и меняю его только из желания попробовать что-то другое.После недели-двух использования других антивирусов снова возвращаюсь на AVG I.S. Спокойный,без паранои антивирус работает нормально на Виндовс-7.Почти постоянно идет акция -можно установить антивирь бесплатно на год.
2 | 1 | Ответить

Максим про AVG Internet Security 2016 Build 16.81.7640 [11-08-2016]

Скажите как отключить предупреждение, ваша интернет защита не полностью, обновить до avg internet security, у меня AVG antivirus free.
9 | 9 | Ответить

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