Кроме того, это приложение восстанавливает нарушенные настройки Интернет-соединений, рабочего стола, системного реестра, умеет защитить от изменений стартовую страницу браузера, уровень безопасности Internet Explorer и многих других параметров, позволяя тем самым повысить общую безопасность компьютера.

SUPERAntiSpyware Free - бесплатная программа, которая позволяет удалять с компьютера всевозможные виды вредоносного ПО (spyware, adware, malware, trojans, dialers, worms, keyLoggers, HiJackers и другие). Программа сканирует жесткие и съемные диски, память и реестр на предмет наличия вышеуказанных "паразитов".

AnVir Task Manager - это бесплатная системная утилита, которая позволяет контролировать все, что запущено на компьютере, а также предоставляет удобные инструменты

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ