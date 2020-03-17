SUPERAntiSpyware Free - бесплатная программа, которая позволяет удалять с компьютера всевозможные виды вредоносного ПО (spyware, adware, malware, trojans, dialers, worms, keyLoggers, HiJackers и другие). Программа сканирует жесткие и съемные диски, память и реестр на предмет наличия вышеуказанных "паразитов".
Кроме того, это приложение восстанавливает нарушенные настройки Интернет-соединений, рабочего стола, системного реестра, умеет защитить от изменений стартовую страницу браузера, уровень безопасности Internet Explorer и многих других параметров, позволяя тем самым повысить общую безопасность компьютера.
AnVir Task Manager - это бесплатная системная утилита, которая позволяет контролировать все, что запущено на компьютере, а также предоставляет удобные инструменты
Отзывы о программе SUPERAntiSpyware Free
Николай про SUPERAntiSpyware Free 8.0.1030 [16-02-2019]
Почему-то многие думают, что это антивирус. На самом же деле это хорошая специфическая прога расчитанная на нахождение и удаления шпионских и рекламных модулей, червей, троянов, куков и прочей нечисти на которые многие антивирусы просто не рассчитаны.
Я отключил в настройках программы запуск вместе с виндой и запускаю изредка при необходимости профилактики и для очистки мусора в браузере обновив перед этим базу данных. Раньше у меня работала на ХР а теперь мирно прижилась и на десятке 2 | 2 | Ответить
Башкир. про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1232 [10-02-2017]
Постоянно время от времени, выключался интернет. Все действия рекомендованные на ютубе и в интернете, произвёл. Но всё равно ничего не помогало. После установки программы SUPERAntiSpyware всё нормализовалось, интернет больше не отключается. Разработчикам этой программы огромное СПАСИБО. 3 | 3 | Ответить
Дмитрий про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1228 [19-10-2016]
Раньше использовал эту прогу для удаления куков,потом снёс за ненадобностью.Каспер и без неё всё прекрасно ловит. 3 | 7 | Ответить
Марсианин про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1210 [13-01-2016]
Поставьте себе бесплатный и на русском 360 Total Sеcurity-настройти его на максимал,обновите базы-пожизненное счастье! 11 | 6 | Ответить
Кирилл про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1208 [05-11-2015]
На сегодня рабочие антивирусы: АЖ, Тренд и Авира (только платная!), drWeb.
Такие анти как Каспер (стучит в касапию), камод (стучит в США), Аваст (дырявый) лучше обходить стороной. SAS интересный быстрым эффектом для системы - перестает ОС тормозить мгновенно, но ... зхоже что яблочко слегка червивое.
Бесплатная версия базы ОБНОВЛЯЕТ беспроблемно, но не имеет защиты в реальном времени, автоматического обновления баз (вручную), и сканирование запланированного заранее.
SAS очень легко активируется пожизненными ключами, но они взлетают при попытке обновления баз (вернее-ПРО версия не взлетает, а вот обновляться не хочет), это обходится легко - зкидаеться код активации, версия становится СВОБОДНАЯ и она обновляет базы, после чего снова вводится код пожизненный и программа работает как ПРО версия (включается защита в реальном времени). 5 | 8 | Ответить
Dimok901 в ответ Кирилл про SUPERAntiSpyware Free 8.0.1024 [26-11-2018]