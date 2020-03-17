SecureFX для Windows

SecureFX 8.7.1

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Описание SecureFX 8.7.1Описание   Скачать SecureFX 8.7.1СКАЧАТЬ (21,31 Мб) Скриншоты SecureFX 8.7.1Скриншоты (5)   Статистика SecureFX 8.7.1Статистика   Отзывы о SecureFX 8.7.1Отзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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SecureFX - клиент для зашифрованной передачи файлов с широкими возможностями настройки конфигурации и протоколов передачи. Программа включает в себя утилиту для осуществления передачи файлов по протоколу SSH из командной строки. SecureFX также поддерживает режим докачки и восстановления связи в случае ее обрыва.

  • Поддержка SSH2
  • Авторизация пользователя как в интерактивном режиме, так и через публичные ключи (RSA, DSA)
  • Поддержка X.509
  • Поддержка SSH2 SFTP, FTP поверх SSH2 и FTP
  • Возможность работать через командную строку
  • Поддержка большого числа FTP серверов под управлением MVS, VMS, NT, Unix и т.д.
  • Синхронизация локальной и удаленной директории
  • Все соединения располагаются в одном окне и не заграмождают рабочий стол
  • Поддержка режима докачки
SecureFX
SecureFX
SecureFX
SecureFX
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 026
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе SecureFX

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