DriverMax - мощный инструмент, благодаря которому можно легко и быстро переустановить все драйверы в ОС Windows. DriverMax собирает информацию об установленных в системе драйверах, сравнивает их с собственной онлайн-базой и предлагает пользователю обновить устаревшие версии драйверов. Присутствует информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи и пр.

Кроме этого имеется возможность нужные драйвера сохранить в папку или упаковать в ZIP-архив, что в дальнейшем может быть полезным при переустановке операционной истемы.

Ключевые функции DriverMax:

Детальная информация о драйверах системы.

Поиск драйверов для неизвестных устройств.

Скачивание и установка драйверов.

Создание резервной копии установленных драйверов в определенной папке.

Возможность восстановления более ранней версии драйверов.

Создание точек восстановления системы.

Мастер импорта, устанавливающий драйвера из сохраненной копии.

Автоматическое обновление драйверов.

Программа бесплатная, но имеются некоторые функциональные ограничения, как например обновление только 10 драйверов в месяц и не более двух в день.