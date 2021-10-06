DriverMax для Windows
|Оценка:
|3.68/5 голосов - 194
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Innovative Solutions
|Категория:
|Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 208 924 | Статистика
|Размер:
|5,72 Мб
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DriverMax - мощный инструмент, благодаря которому можно легко и быстро переустановить все драйверы в ОС Windows. DriverMax собирает информацию об установленных в системе драйверах, сравнивает их с собственной онлайн-базой и предлагает пользователю обновить устаревшие версии драйверов. Присутствует информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи и пр.
Кроме этого имеется возможность нужные драйвера сохранить в папку или упаковать в ZIP-архив, что в дальнейшем может быть полезным при переустановке операционной истемы.
Ключевые функции DriverMax:
- Детальная информация о драйверах системы.
- Поиск драйверов для неизвестных устройств.
- Скачивание и установка драйверов.
- Создание резервной копии установленных драйверов в определенной папке.
- Возможность восстановления более ранней версии драйверов.
- Создание точек восстановления системы.
- Мастер импорта, устанавливающий драйвера из сохраненной копии.
- Автоматическое обновление драйверов.
Программа бесплатная, но имеются некоторые функциональные ограничения, как например обновление только 10 драйверов в месяц и не более двух в день.
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Отзывы о программе DriverMax
Виктор про DriverMax 12.11 [22-04-2021]
Будьте осторожны,особенно с платной версией PRO : в секунду ворует деньги с карты, "навяливая" незаметно доп. программы и не возвращают деньги никак.
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Иван про DriverMax 11.11 [09-11-2020]
Очень благодарен у миня не запускалась фермінг сімулятор 2017 обновив стандартний vga адаптер и всьо работает рекомендую
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Дмитрий про DriverMax 11.11 [06-06-2020]
Программа корявая: после обновления аудио драйвера через эту программу пропал звук в браузере гугл хром. Откат драйвера через "это чудо программистов" не помогло. Помогло только удаление DriverMax и восстановление системы до точки установки программы!
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Steven K. про DriverMax 11.11 [17-01-2020]
Пользуюсь несколько месяцев, все работает отлично, жаловаться пока не на что.
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Женя про DriverMax 11.11 [16-01-2020]
Разработчики заработали на мне почти 80 баксов, так как оказалось, что система настроена на автоматическое продление регистрации. И никто, конечно же, не вернет мне, и таким же глупцам, деньги. Будьте осторожны, можете попасть на деньги получая средненькое обслуживание и отсутствие какой-либо тех поддержки
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