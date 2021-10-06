DriverMax для Windows

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Оценка: 3.68/5 голосов - 194
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.15 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):4 / 208 924 | Статистика
Размер:5,72 Мб
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DriverMax - мощный инструмент, благодаря которому можно легко и быстро переустановить все драйверы в ОС Windows. DriverMax собирает информацию об установленных в системе драйверах, сравнивает их с собственной онлайн-базой и предлагает пользователю обновить устаревшие версии драйверов. Присутствует информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи и пр.

Кроме этого имеется возможность нужные драйвера сохранить в папку или упаковать в ZIP-архив, что в дальнейшем может быть полезным при переустановке операционной истемы.

Ключевые функции DriverMax:

  • Детальная информация о драйверах системы.
  • Поиск драйверов для неизвестных устройств.
  • Скачивание и установка драйверов.
  • Создание резервной копии установленных драйверов в определенной папке.
  • Возможность восстановления более ранней версии драйверов.
  • Создание точек восстановления системы.
  • Мастер импорта, устанавливающий драйвера из сохраненной копии.
  • Автоматическое обновление драйверов.

Программа бесплатная, но имеются некоторые функциональные ограничения, как например обновление только 10 драйверов в месяц и не более двух в день.

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Отзывы о программе DriverMax

Виктор про DriverMax 12.11 [22-04-2021]

Будьте осторожны,особенно с платной версией PRO : в секунду ворует деньги с карты, "навяливая" незаметно доп. программы и не возвращают деньги никак.
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Иван про DriverMax 11.11 [09-11-2020]

Очень благодарен у миня не запускалась фермінг сімулятор 2017 обновив стандартний vga адаптер и всьо работает рекомендую
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Дмитрий про DriverMax 11.11 [06-06-2020]

Программа корявая: после обновления аудио драйвера через эту программу пропал звук в браузере гугл хром. Откат драйвера через "это чудо программистов" не помогло. Помогло только удаление DriverMax и восстановление системы до точки установки программы!
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Steven K. про DriverMax 11.11 [17-01-2020]

Пользуюсь несколько месяцев, все работает отлично, жаловаться пока не на что.
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Женя про DriverMax 11.11 [16-01-2020]

Разработчики заработали на мне почти 80 баксов, так как оказалось, что система настроена на автоматическое продление регистрации. И никто, конечно же, не вернет мне, и таким же глупцам, деньги. Будьте осторожны, можете попасть на деньги получая средненькое обслуживание и отсутствие какой-либо тех поддержки
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