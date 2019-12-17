AKVIS Decorator для Windows

AKVIS Decorator 7.0

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Описание AKVIS Decorator 7.0Описание   Скачать AKVIS Decorator 7.0СКАЧАТЬ (63,5 Мб) Скриншоты AKVIS Decorator 7.0Скриншоты (2)   Статистика AKVIS Decorator 7.0Статистика   Отзывы о AKVIS Decorator 7.0Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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AKVIS Decorator позволяет изменять поверхность объекта на изображении. С помощью программы можно наложить текстуру с сохранением объема, рельефа, изгибов, складок, теней исходного изображения.

Нужно просто выделить часть изображения в редакторе, а затем вызвать плагин и выбрать текстуру для замены. В программе представлена богатая Библиотека текстур: текстура дерева, металла, камня, травы, тканей и другие образцы поверхностей.

С помощью приложения можно не только накладывать текстуру, изменять ее, но и подгружать свои текстуры, а также просто изменять цвет объекта.

Также AKVIS Decorator - это еще и плагин (plug-in) для графических программ (фоторедакторов), таких как Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel Photo-Paint и Paint Shop Pro, Ulead PhotoImpact и других.

AKVIS Decorator
AKVIS Decorator
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $82.00
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 407
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - другое
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Отзывы о программе AKVIS Decorator

Juri про AKVIS Decorator 1.6 [08-03-2009]

Прикольный планиг. Спосибо!
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