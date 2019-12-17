AKVIS Decorator позволяет изменять поверхность объекта на изображении. С помощью программы можно наложить текстуру с сохранением объема, рельефа, изгибов, складок, теней исходного изображения.

Нужно просто выделить часть изображения в редакторе, а затем вызвать плагин и выбрать текстуру для замены. В программе представлена богатая Библиотека текстур: текстура дерева, металла, камня, травы, тканей и другие образцы поверхностей.

С помощью приложения можно не только накладывать текстуру, изменять ее, но и подгружать свои текстуры, а также просто изменять цвет объекта.

Также AKVIS Decorator - это еще и плагин (plug-in) для графических программ (фоторедакторов), таких как Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel Photo-Paint и Paint Shop Pro, Ulead PhotoImpact и других.