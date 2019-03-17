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VMware Player для Windows

VMware Player 15.0.3 build 12422535

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Описание VMware Player 15.0.3 build 12422535Описание   Скачать VMware Player 15.0.3 build 12422535СКАЧАТЬ (132,31 Мб) Скриншоты VMware Player 15.0.3 build 12422535Скриншоты (2)   Статистика VMware Player 15.0.3 build 12422535Статистика   Отзывы о VMware Player 15.0.3 build 12422535Отзывы (9)  
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4.55 из 5, всего оценок - 62
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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VMware Player - бесплатная программа, которая позволяет запускать на одном компьютере сразу несколько виртуальных машин. Таким образом для работы с виртуальными операционными системами не требуется устанавливать на каждый компьютер довольно громоздкую версию основного ПО.

VMware Player поддерживает виртуальные машины, созданные в VMware Workstation, GSX Server, ESX Server и Microsoft Virtual PC, а также Symantec LiveState Recovery формата.

Что нового в VMware Player 15.0.3 build 12422535?
  • Исправлены ошибки
  • Обновления безопасности
  • Улучшения производительности
VMware Player
VMware Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)15 / 94 359
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе VMware Player

Борис про VMware Player 12.5.2 Build 4638234 [18-01-2017]

Кто-нибудь!!!Подскажите где есть виртуалки с поддержкой 64-бит!!!
1 | 20 | Ответить

nikitastepanov про VMware Player 7.0.0 Build 2305329 [11-12-2014]

В 7.0.0 версии претерпели изменения вот эти иконки: liolink.com/images/2014/12/11/3434.png
| 4 | Ответить

Что за? про VMware Player 6.0.3 Build 1895310 [27-08-2014]

A certificate error occurred for the update server. Check your Internet settings or contact your system administrator.
| 1 | Ответить

macosxfan@rambler.ru в ответ Что за? про VMware Player 6.0.3 Build 1895310 [13-10-2014]

Отключил проверку сертификатов в Касперском - заработало
1 | | Ответить

Что за? в ответ Что за? про VMware Player 6.0.3 Build 1895310 [18-10-2014]

Уже решил проблему.
| | Ответить

Юстас про VMware Player 6.0.3 Build 1895310 [02-08-2014]

проверяет все программы на лицензию
| 9 | Ответить

Nextovoy про VMware Player 5.0.0 Build 812388 [29-09-2012]

Не могу установить, запускаю установочник, через секунд 10-15 вылазит пустое окно с названием программы установки и всё :C
6 | 4 | Ответить

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