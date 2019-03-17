VMware Player - бесплатная программа, которая позволяет запускать на одном компьютере сразу несколько виртуальных машин. Таким образом для работы с виртуальными операционными системами не требуется устанавливать на каждый компьютер довольно громоздкую версию основного ПО.

VMware Player поддерживает виртуальные машины, созданные в VMware Workstation, GSX Server, ESX Server и Microsoft Virtual PC, а также Symantec LiveState Recovery формата.