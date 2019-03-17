VMware Player

VirtualBox 6.0.4.128413
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную
VMware Workstation 15.0.2 build 10952284
VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка
Android SDK 24.4.1
Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android
Nox App Player 6.2.7.1
Nox App Player - неплохой эмулятор оси Android для запуска мобильной системы на компьютере. Обеспечивает поддержку практически всех приложений с Google Play и
ARC Welder 54.5021.629.0 для Google Chrome
ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом
MEmu 6.1.0.0
MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми