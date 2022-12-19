LameXP - графический интерфейс для одного из самого популярного кодека LAME MP3. Интерфейс LameXP прост и понятен, работа с программой не вызовет у вас никаких затруднений.

Lame MP3 - одна из лучших программ-кодировщиков, предназначенных для перевода музыкальных файлов в формат MP3.

Основные возможности: