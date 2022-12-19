LameXP для Windows

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Оценка: 4.84/5 голосов - 27
Лицензия: Бесплатная
Версия:2354 (2022-12-14) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 13 806 | Статистика
Размер:39,52 Мб
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LameXP - графический интерфейс для одного из самого популярного кодека LAME MP3. Интерфейс LameXP прост и понятен, работа с программой не вызовет у вас никаких затруднений.

Lame MP3 - одна из лучших программ-кодировщиков, предназначенных для перевода музыкальных файлов в формат MP3.

Основные возможности:

  • Создание MP3 (MPEG 1.0 Audio-Layer III) файлов
  • Обеспечивает максимально возможное качество MP3
  • Поддерживает PCM Wave-Audio, MP3 и несжатые PCM файлы
  • Поддерживает сжатие, базирующееся на битрейте и качестве
  • Поддерживает Mono, Stereo, Joint Stereo и Dual Mono
  • Поддерживает редактирование ID3-тэгов (ID3v1 и ID3v2)
  • Поддерживает ре-сэмплинг и наложение Stereo/Mono
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Отзывы о программе LameXP

kilkenny про LameXP 4.17 build 2188 [06-06-2019]

Не распознает формат flac при добавлении исходных файлов. Очевидно, необходима предварительная конвертация в какой-то "эталонный" flac. Программа шлак, автор поц. Быстрее конвертнуть в VLC, чем заставить взлететь ЭТО.
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MegaRus про LameXP 4.16 build 2134 [05-02-2019]

программа отличная, использую для качественного сжатия МР-3 файлов
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qwerty про LameXP 4.15 build 2002 [16-11-2017]

не тратьте время если нужно конвертирвоат в wav
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Лёха про LameXP 4.01 Final (Build 418) [11-06-2011]

Люди, она amr крнвертирует??
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Boruh про LameXP 4.00 Beta4 (Build 298) [13-02-2011]

Вообще-то была такая прога Media Commsnder Express, в ней есть проигрыватель, редактор тегов, КОНВЕРТЕР (mp3, ogg, wav, выбор качества, то бишь битрейта в любых вариантах), граббер (причем сразу в МР3), и прожиг дисков. Было ли ее развитик не знаю. Пользуюсь старой версией по сию пору.
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