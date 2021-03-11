UnHackMe для Windows

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Оценка: 3.97/5 голосов - 50
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:30 дней
Версия:12.30.2021.0310 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 32 209 | Статистика
Размер:41,64 Мб
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UnHackMe позволяет обнаруживать и удалять троянские программы, использующие технологию руткит. Руткиты (Rootkits) используются хакерами для маскировки своего вторжения, а также для получения доступа к компьютеру или локальной сети на уровне администратора.

Обычные антивирусы, как правило, не могут противостоять данному виду зловредного ПО. Главным образом, это происходит из-за того, что руткиты архивируют и шифруют свои файлы, "прячут" ключи реестра, названия процессов, сетевые подключения и т.п.

Программа может решить данную проблему, он справится с обнаружением различного рода руткитов и очистит ваш компьютер от их присутствия.

Ключевые особенности:

  • Обнаружение и удаление троянов, использующих технологию руткит.
  • Проверка системы на наличие вредоносного ПО.
  • Стабильность ситемы.
  • Совместимость со всеми популярными антивирусами, включая таких известных производителей как AVG, AVAST, Symantec, Microsoft, McAfee, Kaspersky, BitDefender, Agnitum, Comodo, DrWeb, Panda и пр.
  • Уникальные методы детекта.
  • Возможность переключения в Безопасный режим.
  • Поиск нежелательных настроек поиска в браузере.
  • Проверка расширений браузера.
  • Проверка автозапуска на наличие посторонних программ.
  • Проверка нежелательных файлов.
Что нового в UnHackMe 12.30.2021.0310?
  • Вылечено: AD.CAPTCHA-SOURCECENTER, PUP.SMARTCLOCK, AD.ITSCYTHERA.COM, AD.INFORMISTIO.COM, AD.ITABSOLAN.COM, AD.DIRECTHOURSHOULDERS, AD.SWEETDATINGSPOT.COM, AD.STEPLERSFORSUNSHINE.TW, PUP.SINSPECTOR.DLL, AD.VALUEPROPERTYCARE, AD.HOURTENWALK.
  • Обновлен языковый пакет.
  • Обновлены антивирусные базы.
  • Исправлено много мелких ошибок.
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Отзывы о программе UnHackMe

Дмитрий про UnHackMe 11.99.0.999 [17-11-2020]

После установки это чудо попробовал закачать вирус, и в процессе удаления.
| 4 | Ответить

Цицерон про UnHackMe 11.50.0.950 [26-04-2020]

Алло, народ. Не качайте данную софтину, вам в уши нас**ли боты. Программы чистейшей воды зловред, попортите себе винду!!!
3 | 9 | Ответить

Aleksandr Mamont про UnHackMe 10.0.760 [18-12-2018]

Эта программа,самое лучшее,что есть на сегодняшний день из антивирусов,только она спасла мой ноут от всевозможных троянов и прочей гадости,когда не один антивирус не видел ничего из маскитов и многое еще чего.Спасибо разработчикам,есть русская версия на полгода.
6 | 7 | Ответить

Александр про UnHackMe 9.70.670 [21-04-2018]

Новая верся проги супер просто. Спасибо за такой софт.
3 | 2 | Ответить

Vadim про UnHackMe 9.60.660 [19-03-2018]

Поймал я каким-то макаром подлюшного EXINARIUMINIX.INFO и начал он мне при каждом запуске винды открывать браузер и рекламу показывать, что дико неприятно было(когда что-то делается против твоей воли всегда противно). Так вот, стоит у меня Аваст и ничего не нашел, ставил SUPERAntiSpyware - ничего не нашел, в инете нашел совет попробовать эту прогу иии....она вылечила мою проблему! Так что я доволен, не знаю, может дальше будет плохо(поставил прогу 10 минут назад) но UnHackMe показал, что на что-то да способен! Респект!)
5 | 3 | Ответить

Aleksandr Mamont в ответ Vadim про UnHackMe 10.0.760 [18-12-2018]

Было тоже самое,только эта прога спасла.
6 | 2 | Ответить

Алекс в ответ Aleksandr Mamont про UnHackMe 10.90.0.840 [06-09-2019]

Как-то раз словил целый пакет разных вирусов, которые блокировали сертификаты антивирусников, не позволяли что-либо удалять, устанавливать и так далее... Эта программа мне помогла, всё остальное, что пробовал и рядом не стоит. Разработчик просто молодец
2 | 2 | Ответить

Барс в ответ Aleksandr Mamont про UnHackMe 11.66b.0.966 [17-05-2020]

Точно так же было
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