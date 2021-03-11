UnHackMe позволяет обнаруживать и удалять троянские программы, использующие технологию руткит. Руткиты (Rootkits) используются хакерами для маскировки своего вторжения, а также для получения доступа к компьютеру или локальной сети на уровне администратора.

Обычные антивирусы, как правило, не могут противостоять данному виду зловредного ПО. Главным образом, это происходит из-за того, что руткиты архивируют и шифруют свои файлы, "прячут" ключи реестра, названия процессов, сетевые подключения и т.п.

Программа может решить данную проблему, он справится с обнаружением различного рода руткитов и очистит ваш компьютер от их присутствия.

Ключевые особенности: