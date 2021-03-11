UnHackMe для Windows
|Оценка:
|3.97/5 голосов - 50
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|12.30.2021.0310 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Greatis Software
|Категория:
|Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 32 209 | Статистика
|Размер:
|41,64 Мб
|СКАЧАТЬ
UnHackMe позволяет обнаруживать и удалять троянские программы, использующие технологию руткит. Руткиты (Rootkits) используются хакерами для маскировки своего вторжения, а также для получения доступа к компьютеру или локальной сети на уровне администратора.
Обычные антивирусы, как правило, не могут противостоять данному виду зловредного ПО. Главным образом, это происходит из-за того, что руткиты архивируют и шифруют свои файлы, "прячут" ключи реестра, названия процессов, сетевые подключения и т.п.
Программа может решить данную проблему, он справится с обнаружением различного рода руткитов и очистит ваш компьютер от их присутствия.
Ключевые особенности:
- Обнаружение и удаление троянов, использующих технологию руткит.
- Проверка системы на наличие вредоносного ПО.
- Стабильность ситемы.
- Совместимость со всеми популярными антивирусами, включая таких известных производителей как AVG, AVAST, Symantec, Microsoft, McAfee, Kaspersky, BitDefender, Agnitum, Comodo, DrWeb, Panda и пр.
- Уникальные методы детекта.
- Возможность переключения в Безопасный режим.
- Поиск нежелательных настроек поиска в браузере.
- Проверка расширений браузера.
- Проверка автозапуска на наличие посторонних программ.
- Проверка нежелательных файлов.
- Вылечено: AD.CAPTCHA-SOURCECENTER, PUP.SMARTCLOCK, AD.ITSCYTHERA.COM, AD.INFORMISTIO.COM, AD.ITABSOLAN.COM, AD.DIRECTHOURSHOULDERS, AD.SWEETDATINGSPOT.COM, AD.STEPLERSFORSUNSHINE.TW, PUP.SINSPECTOR.DLL, AD.VALUEPROPERTYCARE, AD.HOURTENWALK.
- Обновлен языковый пакет.
- Обновлены антивирусные базы.
- Исправлено много мелких ошибок.
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Отзывы о программе UnHackMe
Дмитрий про UnHackMe 11.99.0.999 [17-11-2020]
После установки это чудо попробовал закачать вирус, и в процессе удаления.
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Цицерон про UnHackMe 11.50.0.950 [26-04-2020]
Алло, народ. Не качайте данную софтину, вам в уши нас**ли боты. Программы чистейшей воды зловред, попортите себе винду!!!
3 | 9 | Ответить
Aleksandr Mamont про UnHackMe 10.0.760 [18-12-2018]
Эта программа,самое лучшее,что есть на сегодняшний день из антивирусов,только она спасла мой ноут от всевозможных троянов и прочей гадости,когда не один антивирус не видел ничего из маскитов и многое еще чего.Спасибо разработчикам,есть русская версия на полгода.
6 | 7 | Ответить
Александр про UnHackMe 9.70.670 [21-04-2018]
Новая верся проги супер просто. Спасибо за такой софт.
3 | 2 | Ответить
Vadim про UnHackMe 9.60.660 [19-03-2018]
Поймал я каким-то макаром подлюшного EXINARIUMINIX.INFO и начал он мне при каждом запуске винды открывать браузер и рекламу показывать, что дико неприятно было(когда что-то делается против твоей воли всегда противно). Так вот, стоит у меня Аваст и ничего не нашел, ставил SUPERAntiSpyware - ничего не нашел, в инете нашел совет попробовать эту прогу иии....она вылечила мою проблему! Так что я доволен, не знаю, может дальше будет плохо(поставил прогу 10 минут назад) но UnHackMe показал, что на что-то да способен! Респект!)
5 | 3 | Ответить
Aleksandr Mamont в ответ Vadim про UnHackMe 10.0.760 [18-12-2018]
Алекс в ответ Aleksandr Mamont про UnHackMe 10.90.0.840 [06-09-2019]
Как-то раз словил целый пакет разных вирусов, которые блокировали сертификаты антивирусников, не позволяли что-либо удалять, устанавливать и так далее... Эта программа мне помогла, всё остальное, что пробовал и рядом не стоит. Разработчик просто молодец
2 | 2 | Ответить
Барс в ответ Aleksandr Mamont про UnHackMe 11.66b.0.966 [17-05-2020]
Точно так же было
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