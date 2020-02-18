Auslogics Registry Defrag для Windows

Auslogics Registry Defrag 12.4.0.1

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Описание Auslogics Registry Defrag 12.4.0.1Описание   Скачать Auslogics Registry Defrag 12.4.0.1СКАЧАТЬ (13,7 Мб) Скриншоты Auslogics Registry Defrag 12.4.0.1Скриншоты (3)   Статистика Auslogics Registry Defrag 12.4.0.1Статистика   Отзывы о Auslogics Registry Defrag 12.4.0.1Отзывы (5)  
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4.56 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Auslogics Registry Defrag - программа для дефрагментации реестра, которая удаляет из него старую или испорченную информацию и позволяет ускорить работу всей системы вцелом.

Реестр - сложная и важная часть системы. Программы на вашем компьютере обращаются к реестру сотни раз в секунду. Это означает, что реестр, как и диски, может служить причиной существенного замедления работы системы.

Программа уменьшит размер реестра и дефрагментирует его файлы, удалив неиспользуемые данные. Это может в значительной степени увеличить быстродействие компьютера.

Auslogics Registry Defrag
Auslogics Registry Defrag
Auslogics Registry Defrag
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 15 875
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Auslogics Registry Defrag

Егор про Auslogics Registry Defrag 11.0.1.0 [26-01-2018]

Хотите играть в танки? или самолёты? или корабли? А может быть вы большой фанат мультибаров? или любите проводить время за тотальной чисткой своего браузера? Да? Тогда вам сюда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Данил про Auslogics Registry Defrag 6.4.0.5 [02-11-2012]

Соглашусь с отзывом Дениса, программа Auslogics Registry Defrag действительно полезная, ни один раз чистил ей компы в своей организации и получал хорошие отзывы о работе компьютеров после ее применения.
Алексей, программа на самом деле бесплатная и покупать ничего не надо. Спасибо компании Auslogics.
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алексей про Auslogics Registry Defrag 5.5.20.525 [04-12-2009]

Непонятно почему разработчики решили превратить свою программу из бесплатной в платную?Кому надо покупать это счастье когда есть бесплатные аналоги.
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Дмитрий про Auslogics Registry Defrag 5.0.17.435 [07-12-2008]

Насамом деле, нужная и качественная прога.
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Денис про Auslogics Registry Defrag 5.0.17.435 [06-12-2008]

Эта программа, как и все остальные этого разработчика, очень хорошие и достаточно хорошо справляются со своей задачей. Рекомендую своим друзьям, рекомендую и тем, кто прочтет этот отзыв. Не задумывайтесь, а скачивайте. Может, лучшей программы и не найдете.
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