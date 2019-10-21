TV Player Classic - бесплатная программа для просмотра и записи онлайн интернет телевидения со сжатием "на лету" в формат AVI (Xvid, DivX и др.), а так же телеканалов, принимаемых через ТВ тюнер или видеопотока с видеокамеры (если имеются в системе). Программа позволяет вещать собственный канал в Интернет с ТВ тюнера, видеокамеры или другого интернет телеканала. Просмотр более 20-ти платных русскоязычных и 400 международных каналов, включая каналы для взрослых (Adult, XXX), бесплатно и более 1200 бесплатных телевизионных каналов из 109 стран мира.

ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и

Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и позволяет объединить все ваше ТВ в одном приложении. Дает возможность

ComboPlayer - бесплатная программа с простым и удобным интерфейсом, которая без труда сможет заменить телевизор. Теперь вы сможете смотреть любимые ТВ передачи, не