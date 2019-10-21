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TV Player Classic 7.2.5
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4.05 из 5, всего оценок - 344
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- Рейтинг программы - 4.05 из 5
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TV Player Classic - бесплатная программа для просмотра и записи онлайн интернет телевидения со сжатием "на лету" в формат AVI (Xvid, DivX и др.), а так же телеканалов, принимаемых через ТВ тюнер или видеопотока с видеокамеры (если имеются в системе). Программа позволяет вещать собственный канал в Интернет с ТВ тюнера, видеокамеры или другого интернет телеканала. Просмотр более 20-ти платных русскоязычных и 400 международных каналов, включая каналы для взрослых (Adult, XXX), бесплатно и более 1200 бесплатных телевизионных каналов из 109 стран мира.
Для пользователей TV Player Classic бесплатно транслируются следующие платные русские телеканалы - РЕН ТВ, ТНТ, Юмор ТВ, World Fashion, Русский ЭКСТРИМ, Eurosportnews, РТР Планета, Муз.канал, MusicBoxRU, Special Rock TV, Вести, Eurosportnews, СТС, ТБН, Мир, Спас ТВ, ТВ Центр, O2 TV, СГУ ТВ, ТДК, STYLE TV, A - One, Bridge TV, RuTV, AMTV, РБК ...
Для просмотра онлайн ТВ не нужен ТВ тюнер, все каналы транслируются напрямую через интернет соединение.
Основные особенности программы:
- режим TV (Dual) для вывода копии изображения на телевизор или второй монитор
- режим "Встроенный\отдельный" для просмотра изображения на выбранном участке монитора с регулировкой размера
- просмотр телеканалов на мониторе и/или телевизоре в полноэкранном режиме
- фильтр скорости потока для отображения каналов, которые будут хорошо просматриваться на заданной скорости интернет соединения
- полное сохранение всех текущих настроек при выходе и их восстановление при сдедующем запуске программы
- обновление списка каналов
- поддержка прокси сервера
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|Что нового в TV Player Classic 7.2.5?
- Изменён интерфейс, обновлены каналы ТВ
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Отзывы о программе TV Player Classic
Rodion про TV Player Classic 7.2.4 [12-11-2018]
Это не TV Player Classic а подмена Torrent-TV-Plater с рекламой и фишингом не качайте этот мусор
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Dave Soft on Line про TV Player Classic 7.2.2 [19-06-2017]
На жаль, автор программы умер 27 марта 2017 года. Программу некому поддерживать. Я не рекомендую пользоваться данным проектом.
7 | 5 | Ответить
мария про TV Player Classic 6.17 [26-09-2016]
тв плеер классик работал нормально но вот не давно не показывает ни одного канала,только ссылает в фейсбук и даёт рекламу купить программу.Выберешь страну,канал,включишь воспроизвести и попадаешь на ГЛАЗ тв и ничего больше не происходит, а может и видеокамеру твою включить.
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keypkp про TV Player Classic 6.9.50 [11-01-2015]
программа как браузер ведет трансляции с популярных сайтов иногда если покрутить стрелочкой или мышкой то можно увидеть логотипы сайтов(глаз тв пиранья ком другие) и рекламу под проигрывателем для этого нажмите кнопку полноэкранного режима все может работать если не трогать и не переключать каналы например а это сложно.выдает периодически сообщение об ошибке "извините за неудобства приложение будет закрыто" над проигрывателем висит реклама еще 1 окно реклама от Google(нажать на крестик)невозможно добавить канал в избранное(любимые) записи камеры компьютера здесь зачемто лишнее Когда включаю программу то переходит на сайт IE И ВЫДАЕТ РЕКЛАМУ даже несколько раз открывает браузер например заставляет купить телеплеер картина тв
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Роман в ответ keypkp про TV Player Classic 6.9.50 [12-01-2015]
Укажите пожалуйста какая у Вас операционная система и в какой момент выдается данное сообщение об ошибке
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TV Player Classic про TV Player Classic 6.9.50 [08-01-2015]
много лишних кнопок программа каким то образом заходит на известные сайты онлайн тв и вроде работает как то неудобно и функции лишние
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