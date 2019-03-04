EF Commander для Windows

EF Commander 19.03

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Описание EF Commander 19.03Описание   Скачать EF Commander 19.03СКАЧАТЬ (5,2 Мб) Скриншоты EF Commander 19.03Скриншоты (8)   Статистика EF Commander 19.03Статистика   Отзывы о EF Commander 19.03Отзывы (1)  
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4.19 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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EF Commander - файловый менеджер, который работает в многозадачном режиме, поддержка drag and drop, работа со всеми распространёнными архивами. Есть внутренний просмотрщик такого числа расширений как ANI, AVI, BMP, CUR, DBF, DIB, EMF, GIF, HEX, HTML, ICO, JPEG, LIB, LNK, MID, MP3, MPG, PCX, PNG, PX, RLE, RMI, RTF, TGA, TIFF, TXT, WAV, WMF, XBM и XPM, а также хорошо настраиваемый интерфейс.

Кроме этого есть много дополнительных функций: FTP-клиент, встроенный текстовый редактор с поддержкой HEX-редактирования, допустима синхронизация директорий, работа из командной строки с сохранением истории, управление горячими клавишами и многое другое.

EF Commander
EF Commander
EF Commander
EF Commander
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 410
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе EF Commander

Вадим про EF Commander XP 7.11 [07-07-2009]

Отличный менеджер.В одном с Тоталом и FD
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