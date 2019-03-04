EF Commander - файловый менеджер, который работает в многозадачном режиме, поддержка drag and drop, работа со всеми распространёнными архивами. Есть внутренний просмотрщик такого числа расширений как ANI, AVI, BMP, CUR, DBF, DIB, EMF, GIF, HEX, HTML, ICO, JPEG, LIB, LNK, MID, MP3, MPG, PCX, PNG, PX, RLE, RMI, RTF, TGA, TIFF, TXT, WAV, WMF, XBM и XPM, а также хорошо настраиваемый интерфейс.

Кроме этого есть много дополнительных функций: FTP-клиент, встроенный текстовый редактор с поддержкой HEX-редактирования, допустима синхронизация директорий, работа из командной строки с сохранением истории, управление горячими клавишами и многое другое.