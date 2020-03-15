GoldWave для Windows

GoldWave 6.51

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Описание GoldWave 6.51Описание   Скачать GoldWave 6.51СКАЧАТЬ (14,43 Мб) Скриншоты GoldWave 6.51Скриншоты (9)   Статистика GoldWave 6.51Статистика   Отзывы о GoldWave 6.51Отзывы (31)  
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4.46 из 5, всего оценок - 361
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
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GoldWave - довольно мощный редактор аудио. По своей функциональности может поспорить с такими общеизвестными программами, как Adobe Audition, Sound Forge и т.п.

Обладает всеми основными возможностями для обработки и редактирования звука. Поддерживает большое количество форматов аудиофайлов: WAV, MP3, AU, OGG, VOC, SND, RAW, AIF, AFC, IFF, MAT, VOX, SMP, SDS и т.д. Позволяет осуществить запись звука с внешних устрoйств через линейный вход аудио-карты или через микрофон, применить всевозможные аудио-эфекты. Реализована поддержка DirectX-плагинов и возможность создания цепочки из эффект-процессоров.

Программа обладает уникальным модулем под названием Expression Evaluator, в котором с помощью стандартных математических функций всего за пару минут, можно сгенерировать любой сигнал, мелодию, запрограммировать эффект-процессор. Имеются специальные фильтры для реставрации и восстановления качества старых записей. Кроме всего прочего, присутствует пакетная обработка файлов,  возможность конвертирования из одного формата в другой, а также функция прямого импорта звуковых треков с аудио-CD.

GoldWave
GoldWave
GoldWave
GoldWave
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 198 182
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса - Редакторы аудио
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Отзывы о программе GoldWave

Оксана про GoldWave 6.28 [24-08-2017]

подскажите как сделать прогу на русском языке
2 | 16 | Ответить

Воадимир в ответ Оксана про GoldWave 6.35 [11-10-2018]

Скачайте руссификатор,а дальше действуйте по инструкции,которая приложена к руссификатору
2 | 2 | Ответить

Ruddi про GoldWave 6.15 [30-09-2015]

Блин, как мне руссифицировать программу?????????
12 | 32 | Ответить

Владислав про GoldWave 6.09 [02-01-2015]

У меня такая проблема. Когда я отредактировал какую то аудиозапись то у меня выскакивает ошибка что нету или не исправна - lame_enc.dll В интернете нету нечего подобного сколько не искал только всё для audacity. Кто знает в чём проблема и знает как её решить пожалуйста напишите как это исправить. Спасибо за ранее.
6 | 56 | Ответить

Александр Анатольевич про GoldWave 5.69 [24-10-2013]

Спасибо большое
5 | 5 | Ответить

Sanya про GoldWave 5.68 [14-03-2013]

Программа отличная
5 | 3 | Ответить

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