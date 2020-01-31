Tux Paint для Windows

Tux Paint 0.9.23

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Описание Tux Paint 0.9.23Описание   Скачать Tux Paint 0.9.23СКАЧАТЬ (13,73 Мб) Скриншоты Tux Paint 0.9.23Скриншоты (5)   Статистика Tux Paint 0.9.23Статистика   Отзывы о Tux Paint 0.9.23Отзывы (6)  
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4.56 из 5, всего оценок - 117
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Tux Paint - эта программа повысит ваши шансы спасти обои в квартире от художеств детей. Tux Paint графический редактор для детей, который позволяет использовать различные простейшие инструменты (кисточка, штампы, линии, резинка, многоугольники, звездочки и т.п.) для создания рисунка.

Есть галерея уже созданных небольших графических элементов (зверьки, листы...) с помощью которых можно разнообразить рисунок, который можно сохранить и распечатать. Процесс рисования сопровождается прикольными стерео звуками, если провести линию по экрану, то звук перейдет из одной колонки в другую...

На сайте разработчика можно ознакомиться с галереей работ детей созданных с помощью Tux Paint.

Tux Paint
Tux Paint
Tux Paint
Tux Paint
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 20 192
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Tux Paint

из супер деревни про Tux Paint 0.9.22 [22-11-2014]

Одна из лучших программ.
4 | 2 | Ответить

jrik про Tux Paint 0.9.21 [12-07-2009]

класная програмка для ребенка .
3 | 2 | Ответить

нюша в ответ jrik про Tux Paint 0.9.22 []

как сохранить рисунок?
2 | 2 | Ответить

leona про Tux Paint 0.9.20b [16-06-2009]

СУПЕР. ОСОБЕННО ШТАМПЫ.
3 | 3 | Ответить

DeadProgrammer про Tux Paint 0.9.20b [16-06-2009]

Кривая и неудобная прога, которая полна ненужных комментариев (для даунов скорее, а не для детей). Не понятно, зачем она вообще существует?
2 | 4 | Ответить

нюша в ответ jrik про Tux Paint 0.9.22 []

как сохранить рисунок?
2 | 2 | Ответить

Nadia в ответ DeadProgrammer про Tux Paint 0.9.22 []

Дауны тоже люди, поэтому не надо делать такое громкое ударения на этом.
2 | 2 | Ответить

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