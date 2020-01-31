Tux Paint - эта программа повысит ваши шансы спасти обои в квартире от художеств детей. Tux Paint графический редактор для детей, который позволяет использовать различные простейшие инструменты (кисточка, штампы, линии, резинка, многоугольники, звездочки и т.п.) для создания рисунка.

Есть галерея уже созданных небольших графических элементов (зверьки, листы...) с помощью которых можно разнообразить рисунок, который можно сохранить и распечатать. Процесс рисования сопровождается прикольными стерео звуками, если провести линию по экрану, то звук перейдет из одной колонки в другую...

На сайте разработчика можно ознакомиться с галереей работ детей созданных с помощью Tux Paint.