FastStone Image Viewer 7.4
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого
Paint.NET 4.2.8
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает
GIMP 2.10.14
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не уступающий Photoshop. С его помощью можно обрабатывать фотографии, создавать
IrfanView 4.54
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного
Lightshot 5.5.0.4
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
Adobe Photoshop CC 20.0.1
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без