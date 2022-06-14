Screamer Radio для Windows
|Оценка:
|4.28/5 голосов - 126
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7265 / 1.8191 Preview | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Steamcore
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 77 758 | Статистика
|Размер:
|4,26 Мб
Screamer Radio - бесплатная и одна из лучших программ для прослушивания интернет-радиостанций со всего мира с возможностью записи в MP3 формат без потери качества.
Поддерживает проигрывание следующих потоковых форматов: Shoutcast (MP3), Icecast (MP3, OGG), WMA и ААС. Программа снабжена обширной и постоянно обновляемой базой радиостанций всего мира, разделенных по странам, жанрам и сетям. В ней насчитывается свыше 4000 интернет-радиостанций, в том числе более 100 "русскоговорящих".
С помощью Screamer Radio можно производить запись потоковых аудио данных. При этом система записи обладает рядом полезных и удобных функций:
- Возможность записи "не сначала" - предыдущий фрагмент будет взят из буфера.
- Прямая запись потоковых MP3 и Direct OGG Vorbis без потери качества.
- Перекодировка OGG Vorbis в MP3.
- Перекодировка WMA или AAC в MP3.
Программа очень проста в использовании, не требует установки, потребляет минимум системных ресурсов.
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Отзывы о программе Screamer Radio
FatCat про Screamer Radio 2018-09-23 [11-08-2019]
Программа так себе.
Набор радиостанций небольшой, как я понимаю свои надо руками добавлять, сортировки по жанру - стране нет, интерфейс убогий. Это печально. PC radio рулит безоговорочно.
2 | 2 | Ответить
Дорофеевич про Screamer Radio 2018-09-23 [16-06-2019]
Программка по задумке, исполнению и подбору станций из серии "в прошедшем веке запоздалый". Установил лишь потому, что доверился высокой оценке. Может она была справедлива во времена оны. Категорически не рекомендую
2 | 3 | Ответить
Дорофеевич про Screamer Radio 2018-09-23 [02-04-2019]
Не стоит даже смотреть эту ерундовину. Честная и заслуженная двойка, если не ниже. Много хуже своей старой версии и по функциям, и по станциям. Софтпорталу пора пересмотреть свою оценку и лишить программку наград
4 | 2 | Ответить
slava про Screamer Radio 1.0 [20-05-2018]
Всё мне нравится, пожалуйста напишите как включить запись.
3 | 5 | Ответить
Марина про Screamer Radio 1.0 [19-03-2017]
Эта хрень только на английском. Радиостанций по пальцам пересчитать. Шведских нет, так что в топку
3 | 3 | Ответить