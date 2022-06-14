Screamer Radio - бесплатная и одна из лучших программ для прослушивания интернет-радиостанций со всего мира с возможностью записи в MP3 формат без потери качества.

Поддерживает проигрывание следующих потоковых форматов: Shoutcast (MP3), Icecast (MP3, OGG), WMA и ААС. Программа снабжена обширной и постоянно обновляемой базой радиостанций всего мира, разделенных по странам, жанрам и сетям. В ней насчитывается свыше 4000 интернет-радиостанций, в том числе более 100 "русскоговорящих".

С помощью Screamer Radio можно производить запись потоковых аудио данных. При этом система записи обладает рядом полезных и удобных функций:

Возможность записи "не сначала" - предыдущий фрагмент будет взят из буфера.

Прямая запись потоковых MP3 и Direct OGG Vorbis без потери качества.

Перекодировка OGG Vorbis в MP3.

Перекодировка WMA или AAC в MP3.

Программа очень проста в использовании, не требует установки, потребляет минимум системных ресурсов.