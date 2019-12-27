UVScreenCamera для Windows

UVScreenCamera 6.1 beta

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Описание UVScreenCamera 6.1 betaОписание   Скачать UVScreenCamera 6.1 betaСКАЧАТЬ (18,41 Мб) Скриншоты UVScreenCamera 6.1 betaСкриншоты (5)   Статистика UVScreenCamera 6.1 betaСтатистика   Отзывы о UVScreenCamera 6.1 betaОтзывы (96)  
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4.27 из 5, всего оценок - 400
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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UVScreenCamera - программа для быстрого создания демонстрационных и обучающих роликов, презентаций в формате SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-анимация со звуком. Записывает все, что происходит на экране, включая движения курсора мыши, щелчки кнопками мыши, нажатия на клавиатуре. Фильмы в формате UVF и EXE получаются очень компактного размера (2-х минутный фильм с разрешением 1024x768x32 занимает 194 К).

Основные возможности программы:

  • удобный покадровый видео редактор
  • возможность добавлять поясняющий текст, выноски, рамки, картинки в записанный фильм с возможностью редактирования в дальнейшем
  • возможность рисования на экране во время записи
  • кнопки для создания интерактивных flash презентаций и видео курсов
  • наложение звука с микрофона или из файла
  • визуализация щелчков мыши (левая, правая, средняя кнопка, вращение ролика) и нажатий клавиш на клавиатуре (например: Ctrl + C, Esc и т.д.)
  • виртуальная клавиатура
  • запись 3D игр
  • возможность размещать фильмы на web страницах
  • сохранение области экрана (ScreenShot) в bmp, jpg, gif
  • создавать GIF-анимации из отдельных кадров
  • защита созданных фильмов от копирования
  • подробная справка по работе с программой
Что нового в UVScreenCamera 6.1 beta?
  • анимация для отдельных объектов
  • синтез речи (из текста в звук)
UVScreenCamera
UVScreenCamera
UVScreenCamera
UVScreenCamera
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 183 793
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Редакторы - Анимация
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Отзывы о программе UVScreenCamera

Знаток про UVScreenCamera 6.00 beta [15-06-2019]

На других сайтах пишут, что лучше использовать 4!ую версию.
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Римма про UVScreenCamera 6.00 beta [13-06-2019]

не записывает в AVI
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Виктор про UVScreenCamera 5.10 [28-12-2017]

UVScreenCamera 5 - звук идёт но с искажением, 10 минут монолитная запись, далее разбивается на треки и так всё время записи
2 | 3 | Ответить

егор про UVScreenCamera 5.9 [02-11-2017]

Полнейшее говно. Потратил 2 часа своей жизни, в итоге видео тупо пропали. В одном глючил звук, второе зависло, конвертироваться не смогли, сделал что мог. Пришлось удалить это говно приложение, никому не советую.
2 | 2 | Ответить

Слава про UVScreenCamera 5.9 [25-01-2017]

мне понравилось.Спасибо автору!
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