UVScreenCamera - программа для быстрого создания демонстрационных и обучающих роликов, презентаций в формате SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-анимация со звуком. Записывает все, что происходит на экране, включая движения курсора мыши, щелчки кнопками мыши, нажатия на клавиатуре. Фильмы в формате UVF и EXE получаются очень компактного размера (2-х минутный фильм с разрешением 1024x768x32 занимает 194 К).
Основные возможности программы:
удобный покадровый видео редактор
возможность добавлять поясняющий текст, выноски, рамки, картинки в записанный фильм с возможностью редактирования в дальнейшем
возможность рисования на экране во время записи
кнопки для создания интерактивных flash презентаций и видео курсов
наложение звука с микрофона или из файла
визуализация щелчков мыши (левая, правая, средняя кнопка, вращение ролика) и нажатий клавиш на клавиатуре (например: Ctrl + C, Esc и т.д.)
виртуальная клавиатура
запись 3D игр
возможность размещать фильмы на web страницах
сохранение области экрана (ScreenShot) в bmp, jpg, gif
UVScreenCamera 5 - звук идёт но с искажением, 10 минут монолитная запись, далее разбивается на треки и так всё время записи 2 | 3 | Ответить
егор про UVScreenCamera 5.9 [02-11-2017]
Полнейшее говно. Потратил 2 часа своей жизни, в итоге видео тупо пропали. В одном глючил звук, второе зависло, конвертироваться не смогли, сделал что мог. Пришлось удалить это говно приложение, никому не советую. 2 | 2 | Ответить