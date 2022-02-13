Key Remapper для Windows
|Оценка:
|4.45/5 голосов - 75
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 790 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.13 сборка 470 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ATNSOFT
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 73 346 | Статистика
|Размер:
|1,73 Мб
|СКАЧАТЬ
Key Remapper - программа переопределения клавиш клавиатуры, кнопок и прокрутки колеса мыши.
Позволяет:
- Переопределять клавиши клавиатуры, нажатия кнопок мыши и прокрутку колеса мыши новыми значениями с возможностью задавать не присутствующие на клавиатуре клавиши и кнопки мыши.
- Производить обратную замену клавиш и кнопок мыши, т.е. виртуально менять их функциональное назначение. К примеру, можно виртуально поменять местами правый Shift и Enter, “Среднюю кнопку мыши” и левый Shift.
- Заменять определенные клавиши или кнопки мыши комбинациями клавиш или кнопок мыши с модификаторами. Например, можно установить на нажатие клавиши на мультимедийной клавиатуре Browser Forward - комбинацию Alt+Shift+Esc (быстрое переключение программ), на кнопку мыши X1 установить комбинацию Ctrl+C (скопировать), на правый Alt установить комбинацию Ctrl+”Левая кнопка мыши”.
- Эмулировать двойной клик кнопок мыши или двойное нажатие клавиш клавиатуры с возможностью задавать задержку между нажатиями (двойной клик с задержкой).
- Блокировать (отключать) клавиши клавиатуры, кнопки мыши, прокрутку колеса мыши и их комбинации с клавишами модификаторами.
- Ограничивать действие переопределений и блокировок определенными программами и окнами. Например, можно определить, чтобы замена клавиши мыши X1 на клавишу "Пробел" осуществлялась только в программе "A" и нигде больше. Или, чтобы клавиша NumLock заменялась на комбинацию Ctrl+C+C (двойное нажатие C) везде, кроме программы, в заголовке окна которой есть слово "B".
- Создавать и быстро (в два клика мышью) переключать профили наборов клавиш.
При этом программа не производит никаких изменений скан-кодов в системном реестре и не требует перезагрузки компьютера, чтобы замены клавиш вступили в силу.
С помощью Key Remapper возможно переопределить практически любые клавиши.
- Исправлены ошибки совместимости с Windows 11.
- Исправлены ошибки некорректного отображения элементов управления на экранах с высокой плотностью пикселей.
- Исправлены ошибки локализации
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Отзывы о программе Key Remapper
Дмитрий про Key Remapper 1.12 сборка 460 [26-03-2021]
Ключики к этой проге отслеживаются похлеще чем у касперского, так что если вам нужна эта прога, то только покупать.
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Дмитрий про Key Remapper 1.12 сборка 460 [25-03-2021]
Эта одна из немногих прог, которые так и не сумели толком крякнуть, печалька.
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Дмитрий про Key Remapper 1.11 сборка 440 [24-01-2021]
Прога очень странная, запускается только вместе с компом (и то не всегда), больше никаким макаром её не запустишь. Скачивал с инета, с кряком. (7х64).
| 2 | Ответить
Дмитрий в ответ Дмитрий про Key Remapper 1.11 сборка 440 [26-01-2021]
Скачал другую версию этой проги (v1.6), запускается хорошо, хоть с экзешника хоть со Стартапделаера, в общем работает хорошо, но потребление ЦП 2% (многовато).
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Elina Williams про Key Remapper 1.10 сборка 416 [30-10-2018]
This is an excellent program. This software lets you use your laptop or more precisely you can say the keyboard with great effeciency. You can do some awesome tricks using this software. Visit http://www.acersupportnumber.com/blog/fix-windows-10-keeps-restarting-on-acer-laptop/
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Саша про Key Remapper 1.9 сборка 400 [02-12-2016]
Отличная программа. Не работали обе клавиши мышки. Левый клик я назначил на колесико, а правый клик на ctrl+alt+w. Правда для работы с мышкой мне пришлось подключить левую руку, но за месяц привык. Если повезет, то ещё года три прослужит, а если сломается и средняя кнопка, то тогда подумаю о покупке новой мышки.
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