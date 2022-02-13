Отзывы о программе Key Remapper

Дмитрий Ключики к этой проге отслеживаются похлеще чем у касперского, так что если вам нужна эта прога, то только покупать.

| | Ответить

Дмитрий Эта одна из немногих прог, которые так и не сумели толком крякнуть, печалька.

| | Ответить

Дмитрий Прога очень странная, запускается только вместе с компом (и то не всегда), больше никаким макаром её не запустишь. Скачивал с инета, с кряком. (7х64).

| 2 | Ответить

Дмитрий Дмитрий Скачал другую версию этой проги (v1.6), запускается хорошо, хоть с экзешника хоть со Стартапделаера, в общем работает хорошо, но потребление ЦП 2% (многовато).

| | Ответить

Elina Williams This is an excellent program. This software lets you use your laptop or more precisely you can say the keyboard with great effeciency. You can do some awesome tricks using this software. Visit http://www.acersupportnumber.com/blog/fix-windows-10-keeps-restarting-on-acer-laptop/

3 | 4 | Ответить