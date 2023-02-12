RarmaRadio - программа для прослушивания и записи интернет-радиостанций, а так же для просмотра TV-станций, вещающих через интернет. Обладает широким набором возможностей, обеспечивая комфортное прослушивание радиостанций и удобную запись транслируемых данных.

Программа содержит множество станций отсортированных на группы в зависимости от жанра, битрейта, сети и региона. Имеет функцию поиска станций, автоматически скачивает из Интернета информацию о проигрываемых песнях, включая альбомную графику и текст, и поддерживает подключение плагинов медиаплеера Winamp.

С помощью RarmaRadio можно слушая одну станцию, одновременно записывать несколько других, осуществлять запись интернет-вещания по расписанию, а также автоматически начинать запись, в случае если заиграла определенная композиция. При сохранении полученных аудио файлов RarmaRadio добавляет в них теги.