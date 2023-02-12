RarmaRadio для Windows

Описание
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Оценка: 4.32/5 голосов - 65
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $30.00
Ограничение:30 дней
Версия:2.75.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 34 632 | Статистика
Размер:12,85 Мб
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RarmaRadio - программа для прослушивания и записи интернет-радиостанций, а так же для просмотра TV-станций, вещающих через интернет. Обладает широким набором возможностей, обеспечивая комфортное прослушивание радиостанций и удобную запись транслируемых данных.

Программа содержит множество станций отсортированных на группы в зависимости от жанра, битрейта, сети и региона. Имеет функцию поиска станций, автоматически скачивает из Интернета информацию о проигрываемых песнях, включая альбомную графику и текст, и поддерживает подключение плагинов медиаплеера Winamp.

С помощью RarmaRadio можно слушая одну станцию, одновременно записывать несколько других, осуществлять запись интернет-вещания по расписанию, а также автоматически начинать запись, в случае если заиграла определенная композиция. При сохранении полученных аудио файлов RarmaRadio добавляет в них теги.

Что нового в RarmaRadio 2.75.2?
  • Исправлены мелкие ошибки.
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Отзывы о программе RarmaRadio

Costaci про RarmaRadio 2.72.4 [30-04-2020]

Почему она у меня не работает?
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Дмитрий про RarmaRadio 2.72.4 [07-01-2020]

Как копировать название трека я так и не понял, фигня какая то.
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Юрий про RarmaRadio 2.72.4 [25-09-2019]

Просто, СУПЕР!!!
3 | 2 | Ответить

Виктор про RarmaRadio 2.72 [18-01-2019]

Любезные,DFM-МЫ НЕ РАБОТАЮТ. ПЛИЗ-ПОЖАЛУЙСТА,ПОЧИНИТЕ.С уважением!..
2 | 2 | Ответить

Sayid13 про RarmaRadio 2.69 [08-10-2014]

Всё есть но не получается добавить радиостанцию и список станций на латинском
2 | 2 | Ответить

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