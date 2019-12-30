Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир

SketchUp Make - программа для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна интерьера, всевозможных ландшафтов, объектов и прочих архитектурных

Free DWG Viewer 16.2.0.172

Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так

Базис-Конструктор-Мебельщик 11

Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели

Cutting 3 1.50

Cutting 3 - программа для оптимального раскроя материала на прямоугольные или линейные детали