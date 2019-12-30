ABViewer – многофункциональное приложение для работы с чертежами, располагающее мощным функционалом профессионального редактора и обеспечивающее поддержку более 30 растровых и векторных форматов, в том числе, AutoCAD DWG, DXF, DWF, Hewlett-Packard HPGL, PLT, HGL, CGM, SVG, а также TIFF, BMP, JPG, GIF и многих других.
Поддерживаемые форматы:
Поддерживаются форматы САПР и векторные файлы:
AutoCAD DWG, DXF и DWF всех версий
Hewlett-Packard HPGL: PLT, HGL, HG, PRN, SPL;
Масштабируемая векторная графика: SVG
Метафайл компьютерной графики: CGM
PS Adobe
Windows метафайл: EMF, WMF
Поддерживаются все распространенные растровые изображения, включая TIFF, BMP, JPG, PSD, GIF, PCX, CALs (всего более 20 форматов).
Особенности программы ABViewer:
Удобная система печати, позволит Вам распечатать чертеж формата A3-A0 на принтере A4, а затем склеить чертеж
Быстрая загрузка файлов
Специальные средства для просмотра структуры файлов CAD форматов
Конвертация всех файлов в EMF/JPG/BMP/GIF/TIFF
Выделение, копирование и печать любой области чертежа
Печать чертежей любых размеров на любых принтерах
Поддержка векторных SHX шрифтов
Поворот CAD на любой угол (поддержка "видов")
Поворот растровых картинок на прямой угол
Batch режим, для групповой конвертации файлов
Последовательный просмотр всех поддерживаемых графических файлов в каталоге