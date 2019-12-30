ABViewer для Windows

ABViewer 14.1.0.47

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Описание ABViewer 14.1.0.47Описание   Скачать ABViewer 14.1.0.47СКАЧАТЬ (48,31 Мб) Скриншоты ABViewer 14.1.0.47Скриншоты (10)   Статистика ABViewer 14.1.0.47Статистика   Отзывы о ABViewer 14.1.0.47Отзывы (0)  
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4.49 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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ABViewer – многофункциональное приложение для работы с чертежами, располагающее мощным функционалом профессионального редактора и обеспечивающее поддержку более 30 растровых и векторных форматов, в том числе, AutoCAD DWG, DXF, DWF, Hewlett-Packard HPGL, PLT, HGL, CGM, SVG, а также TIFF, BMP, JPG, GIF и многих других.

Поддерживаемые форматы:

  • Поддерживаются форматы САПР и векторные файлы:
    • AutoCAD DWG, DXF и DWF всех версий
    • Hewlett-Packard HPGL: PLT, HGL, HG, PRN, SPL;
    • Масштабируемая векторная графика: SVG
    • Метафайл компьютерной графики: CGM
    • PS Adobe
    • Windows метафайл: EMF, WMF
  • Поддерживаются все распространенные растровые изображения, включая TIFF, BMP, JPG, PSD, GIF, PCX, CALs (всего более 20 форматов).

Особенности программы ABViewer:

  • Удобная система печати, позволит Вам распечатать чертеж формата A3-A0 на принтере A4, а затем склеить чертеж
  • Быстрая загрузка файлов
  • Специальные средства для просмотра структуры файлов CAD форматов
  • Конвертация всех файлов в EMF/JPG/BMP/GIF/TIFF
  • Выделение, копирование и печать любой области чертежа
  • Печать чертежей любых размеров на любых принтерах
  • Поддержка векторных SHX шрифтов
  • Поворот CAD на любой угол (поддержка "видов")
  • Поворот растровых картинок на прямой угол
  • Batch режим, для групповой конвертации файлов
  • Последовательный просмотр всех поддерживаемых графических файлов в каталоге
ABViewer
ABViewer
ABViewer
ABViewer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 880 руб.
Ограничение в работе программы45 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 24 909
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР - Редакторы
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Отзывы о программе ABViewer

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