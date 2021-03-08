TeraCopy - небольшая программа, которая заменяет собой стандартный диалог копирования и перемещения файлов, значительно расширяя его возможности. Работает с максимальной скоростью, которая достигается благодаря сокращенному времени поиска и асинхронному копированию.

Основные преимущества TeraCopy перед стандартным средством копирования, который имеется в проводнике Windows: