TeraCopy для Windows
|Оценка:
|4.63/5 голосов - 40
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 / 3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Code Sector Inc.
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|12 / 46 984 | Статистика
|Размер:
|7,63 Мб
|СКАЧАТЬ
TeraCopy - небольшая программа, которая заменяет собой стандартный диалог копирования и перемещения файлов, значительно расширяя его возможности. Работает с максимальной скоростью, которая достигается благодаря сокращенному времени поиска и асинхронному копированию.
Основные преимущества TeraCopy перед стандартным средством копирования, который имеется в проводнике Windows:
- возможность приостановить и возобновить процесс копирование или перемещения;
- возможность пропустить файл, находящийся в очереди на копирование;
- интерактивный список файлов: файлы, потерпевшие неудачу при копировании, отмечаются специальной иконкой, что позволяет быстро определить и исправить проблему и повторно скопировать только неудачные файлы.
- исправление ошибок: если файл невозможно скопировать, TeraCopy несколько раз повторяет попытку, после чего пропускает проблемный файл, не останавливая общее копирование.
- благодаря интеграции в контекстное меню, достаточно кликнуть по файлу правой клавишей мыши и выбрать «TeraCopy».
- исправлены ошибки.
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Отзывы о программе TeraCopy
MOWGLY про TeraCopy 2.3 / 3.26 [21-06-2020]
Не копирует и не перемещает с первого раза. Приходится повторять команду. Когда повторяешь, у него выпрыгивает ваша предыдущая задача, но она на паузе почему-то
1 | | Ответить
MOWGLY в ответ MOWGLY про TeraCopy 2.3 / 3.26 [30-06-2020]
Так никто и не ответил. Уверен, что зайду через год и не будет ответа
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Дэн в ответ MOWGLY про TeraCopy 2.3 / 3.26 [08-09-2020]
У меня конечно таких проблем не наблюдалось, но с лета прога перестала работать вообще, не копирует файлы, даже окно программы перестало запускаться когда копировать начинаешь, винда 10я, пробывал и переустанавливать ничего не помогает, видимо в винду патч поставили чтоб не подменяли родной копировальщик.
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CergMark про TeraCopy 2.3 / 3.26 [10-11-2017]
Самая быстрая скорость только в версии - TeraCopy Pro 2.27 Final
Фильм 1.37 ГБ обычным проводником 70 секунд на рабочий стол и обратно на диск D.
Программой-TeraCopy Pro 2.27 Final 26 секунд на рабочий стол и обратно на диск D.
Программы выше этой верии к сожалению 70 секунд и дольше копировали.
3 | 12 | Ответить
Игорь про TeraCopy 2.3 [14-11-2016]
Пользуюсь не один год по причине возможности добавления файлов в список копирования уже в процессе самого копирования.
Насчет увеличения скорости копирования с использованием Teracopy - не верю. Даже наоборот, но замедление вполне терпимое.
Неоднократно замечал, что при копировании большого числа небольших файлов на MP3-плееры и флешки программа портит копируемые файлы. Сначала грешил на плееры и флешки. Проверил, удалив Teracopy - все стало гладко.
4 | 3 | Ответить
Саня про TeraCopy 2.3 [11-10-2014]
Раньше это прога была для меня супер скоростной а потом както стало что она все любие файлы перекидывает только 1mb/sec подскажите что сделать чтобы всё стало на свои места?
2 | 6 | Ответить
dbigu в ответ Саня про TeraCopy 2.3 [02-01-2016]
если дело касается внешних носителей, проверь разъем куда вставляешь, мб в usb1 вставлен носитель
2 | 4 | Ответить
Михаил про TeraCopy 2.22 [14-11-2011]
Была проблема - в папке 250+ тысяч файлов. Винда не могла ни открыть папку(зависала), ни удалить(после 10 мин раздумий начала удалять и очень медленно. Обещала удалить все за 2 часа). Попробовал удалить папку через TeraCopy. Заняло всего 10 минут и буз тормозов =) А вообще программа в разы увеличивает скорость копирования/перемещения + к этому всему есть возможность поставить паузу или возобновить прерванную передачу(например, когда нужно вытащить флешку, а копирование еще не закончилось - ставишь паузу, а потом когда нужно - продолжаешь копирование.
6 | 2 | Ответить