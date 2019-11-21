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VideoPad Video Editor для Windows

VideoPad Video Editor 7.39

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Описание VideoPad Video Editor 7.39Описание   Скачать VideoPad Video Editor 7.39СКАЧАТЬ (2,71 Мб) Скриншоты VideoPad Video Editor 7.39Скриншоты (5)   Статистика VideoPad Video Editor 7.39Статистика   Отзывы о VideoPad Video Editor 7.39Отзывы (97)  
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4.15 из 5, всего оценок - 282
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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VideoPad Video Editor - отличный видео редактор, работающий со множеством типов файлов, включая .avi, .wmv, .3gp, .wmv, .divx, а также рисунками bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif. Присутствует возможность захвата видео с DV камеры, видеомагнитофона, web-камеры.

Программа предлагает ряд эффектов перехода, различные средства оптимизации видео, а также инструменты работы со звуком. Результат можно сохранить в виде файлов avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC, а также записать на DVD, CD, Blu-ray диски или сразу же просмотреть.

  • Входные форматы:
    • Видео: avi, mpeg, wmv, divX, Xvid, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp4, mov, asf, vob, ogm, .3gp, H.264, RM и многик другие
    • Изображения: bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif, tiff, psd, tga, pcx, jp2, wmf, ico
    • Аудио: wav, mp3, mp2, mpga, m4a, ogg, avi, mid, flac, aac, wma, dct, au, aiff, ogg, raw, msv, dvf, vox, cda, atrac, gsm, dss, sri, shn, dss, msv, wmv и другие.
  • Выходные форматы:
    • Запись на DVD, CD, Blu-ray диски, HD-DVD
    • Видео: avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC
Что нового в VideoPad Video Editor 7.39?
  • исправления ошибок и дополнения
VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 2150 руб.
Ограничение в работе программыпосле 14 дней поддерживает работу только с форматами .avi, .wmv, .asf и DVD
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 241 313
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе VideoPad Video Editor

Владимир про VideoPad Video Editor 7.34 [05-11-2019]

Лучшая из всех бесплатных программ на которых пробовал монтировать видеоролики
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AlexBr про VideoPad Video Editor 7.02 [19-02-2019]

Не рекомендую этот редактор! Вы убьёте с ним драгоценное время не получив результата.
Было собрано видео из 50 кусков и добавлены переходы и пару с надписями. На стыках подвисают кадры на переходах в готовом результате. Помимо всего если выставляешь настройки вручную, а не пресетом, то сохраняется видео в жутком качестве при том что битрейт больше 2000 а выставлялся в настройках 10 000(у исходников битрейт больше 20 000).
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Олег про VideoPad Video Editor 6.22 EN / 5.30 RU [20-09-2018]

Причем когда воспроизводишь в самой проге,то все воспроизводит нормально,все появляется...,а когда сохраняешь на комп, то такая проблема(((
7 | 1 | Ответить

Олег про VideoPad Video Editor 6.22 EN / 5.30 RU [20-09-2018]

Вчера смонтировал клип всего на 1мин.30 сек.для работы,но суть не в этом,в клипе нужно вначале и в конце вставлять вырезку логотипа компании(просто картинка),до этого делал уже много видео и все было хорошо,но вчера потратив часа полтора,сохранив клип - картинка вначале и конце не появляется,идет воспроизведение - черный фон вместо картинки а потом уже видео файлы,тоже самое и в конце.Подскажите пожалуйста что за беда?? Прога меня устраивает.Но в чем проблема???
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ихам рогимыч00 про VideoPad Video Editor 6.10 EN / 5.30 RU [28-08-2018]

Программа говно! Мне хочется написать мат,но я сдержался!Баги,лаги,глюки!Музыку вставить невозможно! играет 7 секунд и всё!Добавить эффекты невозможно!Работал над проектом 6 МАТЬ ТВОЮ ЧАСОВ!И всё просто, просто удалилось! Я рыдал! Я уничтожил программу с компьютера!Разработчики идиоты!
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