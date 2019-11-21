VideoPad Video Editor

Программа предлагает ряд эффектов перехода, различные средства оптимизации видео, а также инструменты работы со звуком. Результат можно сохранить в виде файлов avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC, а также записать на DVD, CD, Blu-ray диски или сразу же просмотреть.

MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео файлы формата MKV (Matroska), а также конвертировать видео в

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно