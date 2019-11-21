VideoPad Video Editor - отличный видео редактор, работающий со множеством типов файлов, включая .avi, .wmv, .3gp, .wmv, .divx, а также рисунками bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif. Присутствует возможность захвата видео с DV камеры, видеомагнитофона, web-камеры.
Программа предлагает ряд эффектов перехода, различные средства оптимизации видео, а также инструменты работы со звуком. Результат можно сохранить в виде файлов avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC, а также записать на DVD, CD, Blu-ray диски или сразу же просмотреть.
Входные форматы:
Видео: avi, mpeg, wmv, divX, Xvid, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp4, mov, asf, vob, ogm, .3gp, H.264, RM и многик другие
MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео файлы формата MKV (Matroska), а также конвертировать видео в
Отзывы о программе VideoPad Video Editor
Владимир про VideoPad Video Editor 7.34 [05-11-2019]
Лучшая из всех бесплатных программ на которых пробовал монтировать видеоролики | | Ответить
AlexBr про VideoPad Video Editor 7.02 [19-02-2019]
Не рекомендую этот редактор! Вы убьёте с ним драгоценное время не получив результата.
Было собрано видео из 50 кусков и добавлены переходы и пару с надписями. На стыках подвисают кадры на переходах в готовом результате. Помимо всего если выставляешь настройки вручную, а не пресетом, то сохраняется видео в жутком качестве при том что битрейт больше 2000 а выставлялся в настройках 10 000(у исходников битрейт больше 20 000). | 7 | Ответить
Олег про VideoPad Video Editor 6.22 EN / 5.30 RU [20-09-2018]
Причем когда воспроизводишь в самой проге,то все воспроизводит нормально,все появляется...,а когда сохраняешь на комп, то такая проблема((( 7 | 1 | Ответить
Олег про VideoPad Video Editor 6.22 EN / 5.30 RU [20-09-2018]
Вчера смонтировал клип всего на 1мин.30 сек.для работы,но суть не в этом,в клипе нужно вначале и в конце вставлять вырезку логотипа компании(просто картинка),до этого делал уже много видео и все было хорошо,но вчера потратив часа полтора,сохранив клип - картинка вначале и конце не появляется,идет воспроизведение - черный фон вместо картинки а потом уже видео файлы,тоже самое и в конце.Подскажите пожалуйста что за беда?? Прога меня устраивает.Но в чем проблема??? 1 | 24 | Ответить
ихам рогимыч00 про VideoPad Video Editor 6.10 EN / 5.30 RU [28-08-2018]
Программа говно! Мне хочется написать мат,но я сдержался!Баги,лаги,глюки!Музыку вставить невозможно! играет 7 секунд и всё!Добавить эффекты невозможно!Работал над проектом 6 МАТЬ ТВОЮ ЧАСОВ!И всё просто, просто удалилось! Я рыдал! Я уничтожил программу с компьютера!Разработчики идиоты! 1 | 1 | Ответить