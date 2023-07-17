Free Video Editor для Windows
|Оценка:
|1.65/5 голосов - 1323
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.60.1024 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DVDVideoSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 153 534 | Статистика
|Размер:
|36,59 Мб
Free Video Editor - бесплатная программа для простого и быстрого редактирования видео, позволяющая вырезать и удалять ненужные видеофрагменты без необходимости повторного кодирования исходного файла, то есть без потери оригинального качества изображения.
Поддерживает следующие видеоформаты: avi, mpg, mp4, mkv, flv, 3gp, webm, wmv.
Все, что вам нужно сделать - это задать начальную и конечную точку фрагмента видео, удалить его и нажать кнопку Сохранить. Отредактированное видео сохраняется в новом файле.
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Отзывы о программе Free Video Editor
Константин про Free Video Editor 1.4.54.606 [06-11-2017]
Не работает. Только звук идёт. Зря качал. Сразу удалил.
5 | 5 | Ответить
Олег про Free Video Editor 1.4.51.721 [21-08-2016]
FreeVideoEditor 1.4.46.610. Не открывается дорожка ВИДЕО, звук есть. Также и в версиях 1.3.3.22, 1.4.12.713, 1.4.29, 1.4.31.328, 1.4.33.505, 1.4.38.518, 1.4.46.610, 1.4.46.620, 1.4.48.610, 1.4.48.620, 1.4.51.711, 1.4.51.712,
звук - есть, а изображения нет. Кодеки новые на видео и графику установил.
Причина? Что делать?
5 | 25 | Ответить
Олег про Free Video Editor 1.4.33.505 [06-05-2016]
FreeVideoEditor_1.4.33.505. После установки на Win XP SP3 - НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВИДЕО ФАЙЛОВ ВСЕХ ТИПОВ(MP4, MPG, AVI И ДР.). То же было и c ранней версией.
В ЧЁМ ПРИЧИНА?
14 | 8 | Ответить
Рен про Free Video Editor 1.4.29.317 [05-04-2016]
Полная фикция, она не бесплатная,
типа подпишитесь за 9,5 долл.
106 | 4 | Ответить
уКРОп про Free Video Editor 1.4.28.215 [09-03-2016]
Программа условно бесплатная, чтоб пользоваться ей в полной мере нужно покупать премиум статус
6 | 5 | Ответить