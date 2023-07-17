Free Video Editor - бесплатная программа для простого и быстрого редактирования видео, позволяющая вырезать и удалять ненужные видеофрагменты без необходимости повторного кодирования исходного файла, то есть без потери оригинального качества изображения.

Поддерживает следующие видеоформаты: avi, mpg, mp4, mkv, flv, 3gp, webm, wmv.

Все, что вам нужно сделать - это задать начальную и конечную точку фрагмента видео, удалить его и нажать кнопку Сохранить. Отредактированное видео сохраняется в новом файле.